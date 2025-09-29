PUB

Le maire de Belfort menacé lors d’une cérémonie en mémoire des déportés

Damien Meslot, maire de Belfort, président du Grand Belfort et président du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté.
La maire de Belfort, Damien Meslot, a déposé plainte dimanche soir. | © archives Le Trois

Pris à partie par un inconnu dimanche matin lors de la cérémonie des « pavés de la mémoire », avenue Jean-Jaurès, Damien Meslot a déposé plainte dimanche soir.

L’incident s’est produit dimanche matin vers 10 h 30, avenue Jean-Jaurès à Belfort, lors d’une cérémonie des « pavés de la mémoire » : il s’agit de déposer dans le trottoir des pavés en mémoire de déportés de la seconde Guerre mondiale, en l’occurrence deux membres de la famille Christen, résistants gaullistes.
« Un individu s’est approché de moi et m’a demandé ce qu’on faisait là », témoigne Damien Meslot. Après ses explications, l’homme, qui serait âgé d’une quarantaine d’années, lui aurait dit : « On n’en a rien à foutre. Ces vieux trucs, on s’en fout. Vous feriez mieux de vous occuper de la pauvreté. Je vais prendre ta tête et la mettre à la place des pavés. » Selon le maire, le président de l’association des anciens combattants, Jean-Pierre Borgo, a été destinataires de quelques insultes.
Le maire a alors alerté son adjoint à la sécurité et le suspect a été interpellé quelques instants après. Le maire a déposé plainte dimanche soir. « Je ne demande rien, mais il faudrait imposer à ce genre d’individu qu’il aille visiter le camp du Struthoff pour qu’il se rende compte de l’énormité de ses propos », remarquait-il ce lundi.
La procureure du Territoire de Belfort n’a pas souhaité communiquer sur ce dossier à ce stade : l’enquête reste en cours et elle attend l’audition d’autres victimes qui ne devrait être possible qu’en fin de semaine.
Le président du conseil départemental, Florian Bouquet, a apporté son soutien au maire de Belfort dans un rapide communiqué : « Je tiens à exprimer tout mon soutien au maire de Belfort, M. Damien Meslot, victime de menaces de mort lors d’une cérémonie officielle, écrit-il. De tels actes sont inacceptables et contraires aux valeurs républicaines que nous partageons. Rien ne saurait justifier la violence, l’intimidation ou l’atteinte à la dignité de celles et ceux qui s’engagent au service de l’intérêt général. Je réaffirme mon attachement indéfectible au respect des élus de la République et à la défense des principes démocratiques qui fondent notre vivre-ensemble. »

Nos derniers articles

Des cygnes sur l'étant du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.

Vidange du Malsaucy : une opération de deux mois et demi

La vidange triennale du Malsaucy débute ce lundi 29 septembre. La remise en eau interviendra le 15 décembre. Au moins 10 tonnes de poissons devraient être extraites.
Soignants à l'hôpital

Un septième cas de légionellose identifié à Port-sur-Saône

Un nouvel épisode de légionellose a été signalé dans un même quartier de Port-sur-Saône, portant à sept le nombre total de cas depuis la mi-août. Deux décès ont déjà été recensés.

