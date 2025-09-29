Le maire de Belfort menacé lors d’une cérémonie en mémoire des déportés

L’incident s’est produit dimanche matin vers 10 h 30, avenue Jean-Jaurès à Belfort, lors d’une cérémonie des « pavés de la mémoire » : il s’agit de déposer dans le trottoir des pavés en mémoire de déportés de la seconde Guerre mondiale, en l’occurrence deux membres de la famille Christen, résistants gaullistes.

« Un individu s’est approché de moi et m’a demandé ce qu’on faisait là », témoigne Damien Meslot. Après ses explications, l’homme, qui serait âgé d’une quarantaine d’années, lui aurait dit : « On n’en a rien à foutre. Ces vieux trucs, on s’en fout. Vous feriez mieux de vous occuper de la pauvreté. Je vais prendre ta tête et la mettre à la place des pavés. » Selon le maire, le président de l’association des anciens combattants, Jean-Pierre Borgo, a été destinataires de quelques insultes.

Le maire a alors alerté son adjoint à la sécurité et le suspect a été interpellé quelques instants après. Le maire a déposé plainte dimanche soir. « Je ne demande rien, mais il faudrait imposer à ce genre d’individu qu’il aille visiter le camp du Struthoff pour qu’il se rende compte de l’énormité de ses propos », remarquait-il ce lundi.

La procureure du Territoire de Belfort n’a pas souhaité communiquer sur ce dossier à ce stade : l’enquête reste en cours et elle attend l’audition d’autres victimes qui ne devrait être possible qu’en fin de semaine.

Le président du conseil départemental, Florian Bouquet, a apporté son soutien au maire de Belfort dans un rapide communiqué : « Je tiens à exprimer tout mon soutien au maire de Belfort, M. Damien Meslot, victime de menaces de mort lors d’une cérémonie officielle, écrit-il. De tels actes sont inacceptables et contraires aux valeurs républicaines que nous partageons. Rien ne saurait justifier la violence, l’intimidation ou l’atteinte à la dignité de celles et ceux qui s’engagent au service de l’intérêt général. Je réaffirme mon attachement indéfectible au respect des élus de la République et à la défense des principes démocratiques qui fondent notre vivre-ensemble. »