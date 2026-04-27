Le député Antoine Villedieu suspendu par le RN

(AFP)
« Le bureau du groupe (du Rassemblement national, NDLR) n’ayant pas pu entendre M. Villedieu pour des raisons médicales a décidé de le suspendre du groupe », ont indiqué les sources confirmant une information de la presse régionale.
« A partir de ce jour, il ne peut donc plus prendre part aux travaux du groupe ni intervenir au nom du groupe », ont-elles ajouté, soulignant qu’il « sera entendu dès que son état le lui permettra (…). Le bureau du groupe décidera alors des suites à donner à cet incident ».
Antoine Villedieu député depuis 2022
Vendredi matin, vers 8h45, les policiers sont intervenus sur une route départementale, à Noidans-lès-Vesoul, pour un véhicule « circulant en faisant des embardées et ayant fini sa course » suite à un accident « matériel » avec un autre véhicule, a indiqué un communiqué du procureur de Vesoul Arnaud Grécourt.
Le conducteur a été identifié comme étant l’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) Antoine Villedieu, élu député RN de Haute-Saône en 2022 (lire notre article).
Une enquête a été ouverte des chefs de « conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications » d’alcoolémie et de stupéfiants, ainsi que « vitesse excessive eu égard aux circonstances ».
En janvier, M. Villedieu avait été découvert légèrement blessé à la tête un dimanche matin dans une rue à Vesoul, devant une pharmacie.