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Le député Antoine Villedieu suspendu par le RN

Le député du Rassemblement national de Haute-Saône, Antoine Villedieu, à l'assemblée nationale, en juin 2017.
Le député du Rassemblement national de Haute-Saône, Antoine Villedieu, à l'assemblée nationale, en juin 2017. | ©AFP – Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas
En bref

Le groupe RN à l'Assemblée nationale a suspendu le député de Haute-Saône Antoine Villedieu, impliqué vendredi dans un accident de la route et qui fait l'objet d'une enquête notamment pour "conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste", ont indiqué des sources du parti.

(AFP)

« Le bureau du groupe (du Rassemblement national, NDLR) n’ayant pas pu entendre M. Villedieu pour des raisons médicales a décidé de le suspendre du groupe », ont indiqué les sources confirmant une information de la presse régionale.

« A partir de ce jour, il ne peut donc plus prendre part aux travaux du groupe ni intervenir au nom du groupe », ont-elles ajouté, soulignant qu’il « sera entendu dès que son état le lui permettra (…). Le bureau du groupe décidera alors des suites à donner à cet incident ».

Antoine Villedieu député depuis 2022

Vendredi matin, vers 8h45, les policiers sont intervenus sur une route départementale, à Noidans-lès-Vesoul, pour un véhicule « circulant en faisant des embardées et ayant fini sa course » suite à un accident « matériel » avec un autre véhicule, a indiqué un communiqué du procureur de Vesoul Arnaud Grécourt.

Le conducteur a été identifié comme étant l’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) Antoine Villedieu, élu député RN de Haute-Saône en 2022 (lire notre article).

Une enquête a été ouverte des chefs de « conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications » d’alcoolémie et de stupéfiants, ainsi que « vitesse excessive eu égard aux circonstances ».

En janvier, M. Villedieu avait été découvert légèrement blessé à la tête un dimanche matin dans une rue à Vesoul, devant une pharmacie.

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