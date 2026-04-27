Le député Antoine Villedieu suspendu par le RN

« Le bureau du groupe (du Rassemblement national, NDLR) n’ayant pas pu entendre M. Villedieu pour des raisons médicales a décidé de le suspendre du groupe », ont indiqué les sources confirmant une information de la presse régionale.

« A partir de ce jour, il ne peut donc plus prendre part aux travaux du groupe ni intervenir au nom du groupe », ont-elles ajouté, soulignant qu’il « sera entendu dès que son état le lui permettra (…). Le bureau du groupe décidera alors des suites à donner à cet incident ».