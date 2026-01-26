Le Ceser de Bourgogne-Franche-Comté ne veut pas disparaitre

Elise Moreau, présidente du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté.
Elise Moreau, présidente du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté. | ©ceserbfc

Le Ceser, Conseil Economique Social et Environnemental Régional, est la structure consultative des conseils régionaux. Leur existence aujourd’hui obligatoire pourrait devenir optionnelle. La présidente et les élus du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté s’opposent à cette perspective.

Les Ceser (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) sont des assemblées consultatives placées auprès du conseil régional et de son président. Ses membres sont issus des mondes économique, social, environnemental, éducatif et associatif de la région. Ils sont sur la sellette : l’Assemblée nationale envisage de rendre leur existence optionnelle.
Dans un communiqué intitulé « Non, l’expression de la société civile, n’est pas une option ! », la présidente du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté, Elise Moreau s’oppose à cette perspective. « Mardi 20 janvier, la Commission mixte paritaire relative au projet de loi de simplification de la vie économique, a réintroduit une disposition visant à rendre les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux facultatifs, en laissant à la libre appréciation des Régions le choix de leur maintien. Les Ceser sont une composante constitutive des Régions, issues elles-mêmes d’un acte fondateur de la décentralisation. L’existence des Ceser relève du fait régional et de la reconnaissance du rôle de la société civile organisée dans l’élaboration des politiques publiques territoriales », explique le communiqué de presse du Ceser Bourgogne-Franche-Comté.

"Une alerte démocratique"

« Cette décision est une alerte démocratique majeure, dénonce ensuite le communiqué. Elle est d’autant plus préoccupante qu’elle s’inscrit dans un texte relatif à la « simplification de la vie économique », alors même que les Ceser ne relèvent ni du champ de la complexité administrative pour les entreprises, ni de celui des procédures économiques. Les Ceser ne sont pas un obstacle à l’action économique : ils sont un espace de dialogue, d’anticipation et de co-construction entre les forces vives d’un territoire. Rendre facultative l’existence des Ceser par la loi, sans concertation approfondie avec les Régions, revient à affaiblir l’autonomie régionale. Ce n’est pas une simplification, mais une décision centralisatrice. Elle affaiblit structurellement la place de la société civile dans les territoires et transforme un pilier démocratique en simple option politique.
Ce vote revient par ailleurs sur le choix exprimé par l’Assemblée nationale en avril dernier de maintenir les Ceser sur l’ensemble des régions hexagonales et d’Outre-mer. Il contrevient au principe d’égalité entre les territoires, en instaurant une France à deux vitesses de la démocratie consultative, où certaines citoyennes et certains citoyens pourraient se voir privés de toute représentation structurée des corps intermédiaires dans l’élaboration des politiques publiques régionales.
Alors que nous subissons depuis des mois l’incapacité, au plus haut niveau de l’État, de créer du consensus, cette proposition est une fois de plus totalement déconnectée des aspirations de nos territoires et de nos concitoyennes et concitoyens pour davantage de dialogue, de concertation et d’implication.
Dans ce contexte de tensions sociales, économiques et territoriales croissantes, réduire les espaces où peuvent se construire des convergences entre acteurs et actrices aux intérêts parfois divergents, constitue un risque majeur pour la cohésion sociale et démocratique.
Après avoir invoqué l’argument des économies pour la suppression des Ceser, nous assistons aujourd’hui à une nouvelle mise en scène politique, qui menace le caractère obligatoire des Ceser.
Face à cette nouvelle tentative d’affaiblissement des corps intermédiaires, nous le réaffirmons : Non, l’expression de la société civile, n’est pas une option ! »

Nos derniers articles

Un vitrail dans la salle d'audience du palais de justice de Belfort.

Nord Franche-Comté : la Justice réclame le respect, au nom de l’Etat de droit

Trois enceintes judiciaires différentes (le tribunal de commerce et le palais de justice à Belfort ; la cité judiciaire à Montbéliard), trois personnes différentes (une bâtonnière et deux procureurs), mais un même appel au respect de la Justice, de son indépendance, en tant que pilier de l’Etat de droit. La rentrée judiciaire dans le nord Franche-Comté, vendredi 23 janvier, a souligné l’inquiétude du monde judiciaire face aux remises en cause portées par certains politiques, certains médias et par les réseaux sociaux.
Wang Bing avec Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul.

Vesoul : plus de 100 films venus de 24 pays au Festival des cinémas d’Asie

Le Fica, Festival international des cinémas d’Asie, débutera le mardi 25 janvier. 30 000 spectateurs sont attendus pour cette édition. Le jury est présidé par le documentariste chinois Wang Bing, qui devra départager les dix-huit films en compétition.
Ligne de production de l'usine d'ustensile de cuisine haut de gamme Cristel, à Fesches-le-Chatel.

PFAS : une interdiction historique en France depuis le 1er janvier 2026

Depuis le 1er janvier 2026, la France est devenue le premier pays européen à interdire les PFAS, ces « polluants éternels » dans plusieurs produits de consommation courante, dont les vêtements, les chaussures, les cosmétiques et les « farts » pour skis.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC