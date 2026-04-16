L’avant-gardiste pays de Montbéliard en matière de communauté d’agglomération

« Ça répondait beaucoup à la situation urbanistique. Le territoire devait répondre à une augmentation des effectifs notamment due à l’automobile », amène en préambule Pierre Lamard, professeur d’histoire industrielle à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). En 1955, le site Peugeot de Sochaux employait 15 000 salariés, puis 23 000 en 1960 et 39 000 en 1979.

Un essor auquel les institutions ont dû s’adapter. « Il fallait répondre à des problèmes d’assainissement, de mobilités, de formation, de santé », liste le professeur d’histoire. Les cités ouvrières et les grands ensembles vont petit à petit se faire une place dans le paysage montbéliardais. Le quartier du Buis de Valentigney, construit à la fin des années 1950, en est un exemple. Impossible pour chaque commune de gérer ces problématiques individuellement. « Il s’est avéré que c’était plus facile de travailler globalement afin d’avoir plus de cohérence. »