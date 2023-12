La ville de Belfort veut équiper les policiers municipaux de lanceurs de balles de défense

Il imagine qu’ils pourront être utilisés dans ce type de situation, dans « des circonstances particulières et et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens pour protéger les concitoyens ». « Et les policiers ne les auront pas toujours sur eux », expose-t-il. Cela n’a pas convaincu l’opposition pour autant, invoquant une « surenchère » sur un sujet plus que sensible. « On y est contraint, l’Etat a supprimé 14 000 postes de forces de l’ordre, mais sur un sujet aussi sensible que les questions régaliennes, je le déplore. Nous devons jouer le bras de fer avec l’Etat », déplore Bastien Faudot. Samia Jaber, du même groupe d’opposition s’inquiète quant à elle du risque de bavures. « Les LBD peuvent blesser gravement, c’est une mécanique infernale. » Pour le maire, le débat a été le même pour les armes à feu. « J’ai dû les équiper après les attentats de Nice, et aucun n’a eu à l’utiliser depuis. Je prends mes responsabilités sur le risque de bavures », indique-t-il. Les équipements devraient arriver dans les prochains mois.