La Ville de Belfort rachète la galerie des Faubourgs

Stellantis a annoncé, ce vendredi 24 novembre, l’externalisation des opérations de datacenters et de réseaux en France et en Europe. 170 postes sont concernées dans le monde. Dans le nord Franche-Comté, 15 postes sont touchés à Bessoncourt et 6 à Sochaux. Les syndicats sont remontés contre la direction sur la méthode.