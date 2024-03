La réforme du RSA testée dans le Territoire de Belfort

Avec cette nouvelle méthode, les bénéficiaires du RSA seront automatiquement inscrits à France travail (ex Pôle emploi). Un contrat d’engagement sera également signé par le bénéficiaire et les services d’accompagnement proposeront une étude de la situation du bénéficiaire « à 360° », détaille la conseillère départementale. Les bénéficiaires seront reçus dans les quinze jours indique l’élue, « pour intervenir beaucoup plus vite ». Trois parcours seront possible : « parcours emploi », qui prévoit quinze heures de travail hebdomadaire, pour ceux ayant peu de freins à l’emploi ; « parcours équilibre », de neuf à dix heures d’activité, où les freins à l’emploi sont rapides à lever ; « parcours remobilisation », avec quatre à six heures d’activité pour des personnes éloignées de l’emploi et qui peuvent avoir besoin de plus d’accompagnement. « Un demandeur d’emploi, ce qu’il cherche, c’est à retourner dans l’emploi; notre objectif, c’est de l’accompagner vers l’emploi, c’est la meilleure émancipation possible », avait déclaré, en février, Catherine Vautrin, ministre du Travail. La vice-présidente est convaincue par la démarche, qui doit permettre à des personnes de « regagner de la confiance et de l’estime, puis du lien social ». Elle fait le lien avec ces entreprises qui recrutent dans le secteur de la santé, de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration.