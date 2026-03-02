La Côte d’Or met en place un cloud souverain pour les communes

Le Département de la Côte d'or annonce lancer un cloud souverain.
Le Département de la Côte d'or annonce lancer un cloud souverain. | image générée par IA - Image par Brian Penny de Pixabay

Reprendre la maîtrise de ses données, souvent stockées à l'étranger, pour mieux les protéger: le département de Côte-d'Or est devenu "le premier" en France à mettre en place un cloud "souverain", dont il est propriétaire.

(AFP)

« Soit nous avons les outils et nous sommes maîtres de notre destin, soit nous y renonçons et nous laissons la main aux autres », explique François Sauvadet (UDI), président du département bourguignon, pour justifier la création locale d’un cloud (stock de données accessibles à distance).
« Le constat est alarmant : en Côte-d’Or, près de 60% des communes utilisent encore des adresses mails non souveraines (type Gmail ou Yahoo) et stockent leurs données chez des géants étrangers », ajoute le président de centre-droit dans un discours aux maires locaux, cité mercredi par le département. « Elles sont des cibles faciles pour les rançongiciels et les usurpations d’identité. Nous avons refusé cette fatalité. C’est pourquoi la Côte-d’Or est devenue le premier département de France » à se doter d’un cloud « 100% Côte d’Or », déclare M. Sauvadet.
Moyennant un investissement de « près de cinq millions d’euros », le cloud consiste en l’établissement d’un « data-center », une infrastructure numérique, purement locale, qui permet de stocker jusqu’à 1,8 pétaoctet de données, avec une puissance de calcul équivalant à 50 000 ordinateurs.

Le Département de la Cote d’Or avait déja annoncé en décembre 2025 avoir lancé une alternative à Google Street View: Cote d’Or Street.

Adopté par 2002 communes

Moyennant un forfait de 500 euros, le département offre aux collectivités intéressées un « boîtier de protection contre les cyberattaques et les cybermenaces », permettant de bloquer les tentatives d’intrusion, les fuites de données et de filtrer les contenus malveillants, ainsi qu’une adresse mail sécurisée qui est hébergée au sein du datacenter départemental, sorte de « coffre-fort de haute sécurité », selon le département.
« Près de 200 communes » ont pour l’instant adopté ce système, selon la même source.
M. Sauvadet, qui est également le président des Départements de France (104 collectivités adhérentes, dont 95 départements) espère bien que cette initiative intéresse d’autres territoires.
« Si nous ne nous organisons pas collectivement, d’autres décideront pour nous », juge Stephen Loureiro, directeur de la transformation au département de Côte-d’Or, replaçant cette création dans le contexte de la présence grandissante de l’intelligence artificielle.
« L’IA est un enjeu de souveraineté, d’efficacité et de qualité du service public », souligne-t-il, cité dans le communiqué du département.

Nos derniers articles

Peugeot 5008 de 3e génération, motorisation hybride.

-30 % de ventes de voitures neuves par rapport à 2019, avant le covid

Le marché automobile toujours à la peine en février en France : - 14, 7 % par rapport à février 2025 et – 30 % par rapport à 2019. Le covid a marqué une vraie rupture dans le comportement des consommateurs, selon un représentant du secteur.
Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et le pôle Véhicule du Futur lance à l’automne Dedihcated BFC, un outil pour soutenir l’innovation numérique dans la région (©Photo Mix from Pixabay).

Bourgogne-Franche-Comté, la population continue de diminuer

L’Insee a dévoilé dans son bilan démographique 2025 que la population de Bourgogne-Franche-Comté continue de diminuer. Et pour cause, comme depuis dix ans, le solde naturel de la région est en déficit.
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.

Industrie : l’emploi en baisse, la productivité en hausse en Bourgogne-Franche-Comté

L’emploi industriel a décroché en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2000, par rapport au reste de la France. Mais la productivité a fortement augmenté, passant de 52 000 euros à 83 000 euros par emploi.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC