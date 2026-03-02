La Côte d’Or met en place un cloud souverain pour les communes

« Soit nous avons les outils et nous sommes maîtres de notre destin, soit nous y renonçons et nous laissons la main aux autres », explique François Sauvadet (UDI), président du département bourguignon, pour justifier la création locale d’un cloud (stock de données accessibles à distance).

« Le constat est alarmant : en Côte-d’Or, près de 60% des communes utilisent encore des adresses mails non souveraines (type Gmail ou Yahoo) et stockent leurs données chez des géants étrangers », ajoute le président de centre-droit dans un discours aux maires locaux, cité mercredi par le département. « Elles sont des cibles faciles pour les rançongiciels et les usurpations d’identité. Nous avons refusé cette fatalité. C’est pourquoi la Côte-d’Or est devenue le premier département de France » à se doter d’un cloud « 100% Côte d’Or », déclare M. Sauvadet.

Moyennant un investissement de « près de cinq millions d’euros », le cloud consiste en l’établissement d’un « data-center », une infrastructure numérique, purement locale, qui permet de stocker jusqu’à 1,8 pétaoctet de données, avec une puissance de calcul équivalant à 50 000 ordinateurs.

Le Département de la Cote d’Or avait déja annoncé en décembre 2025 avoir lancé une alternative à Google Street View: Cote d’Or Street.