La Côte d’Or lance une « alternative souveraine » à Google Street View

Une copie d'écran du site Cote-d'or Street.
Le département bourguignon de la Côte d’Or annonce être « le premier de France » à avoir couvert ses routes départementales et l'intégralité de ses véloroutes par des images panoramiques 360° haute résolution

(AFP)

Une « alternative souveraine » à Google Street View: le département de la Côte d’Or a mis en place sa propre numérisation panoramique du réseau routier, baptisée « Côte-d’Or Street », une « première en France », selon le Département. Accessible sur la plateforme Panoramax de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), et hébergée par des serveurs français, Côte-d’Or Street permet de se promener virtuellement sur les 8 489 km du réseau routier et cyclable dépendant du département, a-t-il indiqué, mardi, sur son site internet.

Cela exclut donc les rues et routes qui ne sont pas de son ressort, comme la plupart des réseaux citadins, à commencer par Dijon, mais représente malgré tout deux millions d’images générées tous les cinq mètres. Le département bourguignon d’environ un demi-million d’habitants devient ainsi « le premier de France à avoir couvert ses routes départementales et l’intégralité de ses véloroutes par des images panoramiques 360° haute résolution, avec une précision centimétrique », assure le Département.

Des images stockées en France

« Les images sont gérées par la collectivité, stockées en France et restent la propriété du Département », s’était félicité le président du conseil départemental François Sauvadet (UDI) lors d’une récente assemblée lançant le projet. Il s’agit d’une « alternative souveraine » à Google Street View, selon M. Sauvadet. Également président des « Départements de France », association d’élus qui représente ces collectivités, M. Sauvadet compte bien être copié à travers le pays, se disant partisan d’un renforcement de la « maîtrise des données ».

Les images, dont les visages et plaques d’immatriculation ont été floutés par l’intelligence artificielle, ont pour objectif de « venir aider les services techniques » dans « la gestion et l’entretien des routes », ainsi que l’aménagement du territoire, mais aussi de permettre aux touristes de visualiser leur future destination, explique le Département sur son site internet.

La mise en service d’un « Côte-d’Or Maps », équivalent local du site de recherche géographique du géant américain du web, sera en place d’ici à l’automne 2026, promet le Département.

Nos derniers articles

Illustration gendarmerie

Nouvel An: opération « gare aux pétards » pour les adolescents alsaciens

Faire exploser des pétards le soir de Nouvel An est une tradition vivace en Alsace. Mais cette tradition engendre régulièrement des accidents, parfois tragiques. La police et la gendarmerie ont mené des actions de sensibilisation durant les dernières semaines auprès des collégiens et lycéens.
Une vache dans un pré. | © Le Trois P.-Y.R.

Dermatose nodulaire contagieuse : les mesures préfectorales allégées

Les préfets du Doubs, de Haute-Saône et du Jura annoncent conjointement un allègement des mesures imposées aux agriculteurs suite à la détection d’un cas de DNC (Dermatose nodulaire contagieuse) en novembre près de Besançon.
Illustration police.

Doubs : restrictions de Nouvel An pour l’alcool, les feu d’artifice ou l’essence

Le préfet du Doubs a pris des mesures restrictives sur la vente d’essence en récipient, la vente de feux d’artifices et la vente d’alcool.

