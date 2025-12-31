La Côte d’Or lance une « alternative souveraine » à Google Street View

Une « alternative souveraine » à Google Street View: le département de la Côte d’Or a mis en place sa propre numérisation panoramique du réseau routier, baptisée « Côte-d’Or Street », une « première en France », selon le Département. Accessible sur la plateforme Panoramax de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), et hébergée par des serveurs français, Côte-d’Or Street permet de se promener virtuellement sur les 8 489 km du réseau routier et cyclable dépendant du département, a-t-il indiqué, mardi, sur son site internet.

Cela exclut donc les rues et routes qui ne sont pas de son ressort, comme la plupart des réseaux citadins, à commencer par Dijon, mais représente malgré tout deux millions d’images générées tous les cinq mètres. Le département bourguignon d’environ un demi-million d’habitants devient ainsi « le premier de France à avoir couvert ses routes départementales et l’intégralité de ses véloroutes par des images panoramiques 360° haute résolution, avec une précision centimétrique », assure le Département.