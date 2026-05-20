Ismaël Boudjekada condamné pour apologie d’un acte terroriste

L’apologie d’un acte terroriste concerne des messages publiés sur les réseaux sociaux publié sur X en 2023 et 2024, indique France 3 Franche-Comté, qui a donné cette information.

Ismaël Boudjekada écope d’une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois ferme ; il écope également de 3 ans d’inéligibilité. Aucun mandat de dépôt n’a été prononcé ; la peine pourrait être aménagé. Il a fait appel de sa condamnation. Sur ses réseaux, il précise qu’il a été « relaxé » sur un tiers des faits.