Ian Boucard : « Instaurer un ordre public numérique »

Le député Les Républicains Ian Boucard a été nommé par son parti membre de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Face « aux désordres » qui s’accumulent dans l’espace numérique, il faut « réguler » et « sécuriser » estime le parlementaire. « Nos concitoyens les plus modestes, les plus âgés, sont les victimes privilégiés des cybercriminels », précise le député, cité dans un communiqué de presse, adressé aux rédactions ce mardi en fin d’après-midi. « Nos enfants sont exposés de manière très précoce à des contenus inappropriés », ajoute-t-il. Avant de préciser : « Notre démocratie est soumise à des coups de boutoir incessants des professionnels de la désinformation. »