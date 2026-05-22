Huguette Bouchardeau, ancienne députée du Pays de Montbéliard, meurt à 90 ans

L’ancienne ministre Huguette Bouchardeau, militante féministe et candidate à l’élection présidentielle de 1981, est morte lundi à l’âge de 90 ans, a annoncé ce jeudi 22 mai le Parti socialiste. Elle avait été la première députée de la 4e circonscription du Doubs, qui venait d’être créée.

« Femme politique, infatigable militante féministe et compagnonne de route du Parti socialiste, Huguette Bouchardeau s’est éteinte ce lundi 18 mai à l’âge de 90 ans », a indiqué le PS dans un communiqué.

Huguette Bouchardeau était née le 1er juin 1935 à Saint-Etienne (Loire) dans une famille modeste de six enfants. Elle avait effectué ses études à Strasbourg et Lyon. Elle avit décroché une agrégation de philosophie en 1961 et a été professeur de philosophie à Saint-Etienne. Elle s’est engagée dans le syndicalisme durant ses études et a poursuivit son action militante durant sa vie professionnelle, d’abord à la FEN (fédération de l’éducation nationale), puis au SGEN-CFDT (syndicat général de l’éducation nationale – CFDT)

Son engagement pour le féminisme l’avait amenée à créer en 1968 le Mouvement de libération pour l’avortement et la contraception. Elle a aussi fondé l’un des premiers centres d’études féministes universitaires (le CLEF) et publié un livre dénonçant l’exclusion des femmes de la vie publique.