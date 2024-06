Héricourt : une manifestation tendue pour contester le projet de multiplexe

Le but de cette manifestation : amener à re-réfléchir sur la pertinence de l’emplacement. Echec cuisant, au vu des altercations qui ont eu lieu.« Il y a une forme de raideur de Burkhalter », témoigne en aparté Marianne Ecofet, élue d’opposition de la liste de Gilles Lazar et co-responsable du groupe Nord Franche-Comté d’EELV.« Tout le monde est contre ce projet, il insiste sans accepter la concertation. »

Pour Fernand Burkhalter, joint par téléphone ce mardi 4 juin, les Verts sont « excessifs ». « Je n’ai pas de leçons à recevoir », poursuit-il. Il remarque aussi que les écologistes ont voté pour ce projet qui est inscrit à la Région dans le contrat métropolitain. Eux ont affirmé qu’ils voteront contre lorsque le projet sera étudié dans le détail. « Quand on est contre, on va jusqu’au bout », fait remarquer le maire d’Héricourt. Pour lui, les Verts « pénalisent le pays » et les projets. Il pense notamment à la 2×2 voies, ou à l’implantion de la zone d’activités économique. « Si on ne mène pas ces projets, les gens s’en vont. »