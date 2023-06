Héricourt : Fernand Burkhalter veut la démission de la direction des Jardins du Mont-Vaudois

Cela fait un an et demi que l’association prépare un plan de retour à l’équilibre pour rebondir. La structure souhaite développer les activités. Actuellement, l’activité se concentre sur le maraîchage biologique, la vente et la livraison à domicile de produits frais. Demain, elle souhaite développer les activités paysagères, en proposant des tailles, des tontes, de l’affouage. Mais aussi de l’entretien des rivières. À demi-mot, il y a quelques mois, Marie-Agnès Rondot expliquait que tous les projets étaient bloqués à cause de divergences politiques (lire notre article). Aujourd’hui, elle affirme : « Comme Fernand Burkhalter dit non, cela bloque le Département, la Région, l’État, qui nous demande de régler les problèmes avec notre président. »