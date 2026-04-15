Grand Belfort : le débat d’orientations budgétaires n’a pas fait débat

Marylise Morallet n’a pas manqué de souligner les incertitudes nationales et internationales, la baisse des dotations de l’Etat. Cependant, elle a indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentation des taux d’imposition pour le Grand Belfort en 2026.

Les recettes de fonctionnement sont estimées à presque 91,5 millions d’euros en 2026 (contre 90,3 millions en 2025), pour des dépenses réelles de fonctionnement estimées à 84,3 millions d’euros ( 82,6 millions d’euros en 2025).

Côté investissements, Marylise Morallet a indiqué que le les décisions allaient être prises dans les prochaines semaines, et a rappelé des projets déjà annoncés ou en cours. « Pour 2026, le budget prévoira la continuité des actions engagées autour des grands enjeux d’avenir de notre territoire, à savoir, le développement économique, l’environnement, l’aménagement et l’attractivité du territoire pour un montant évalué à 26 millions d’euros, dont 9 millions d’euros d’opérations pour compte de tiers (projet écocampus) », indique la rapport remis aux élus.

Sont ainsi évoqués « la poursuite de l’aménagement de la ZAC de l’Aéroparc (3 millions d’euros) et de la zone des Plutons (650 000 euros), l’engagement des études de programmation sur la création d’une cité de l’innovation au Techn’Hom autour des problématiques d’avenir sur l’énergie et sa décarbonation (100 000 euros) et la poursuite du travail sur les friches pour dégager de nouvelles capacités d’accueil d’entreprises et la réflexion sur une nouvelle zone d’activité ». Le « démonstrateur ville durable » au Techn’Hom reste d’actualité ; ce projet bénéficie de 5,4 millions d’euro de soutien financier par France 2030.

Une enveloppe de 600 000 euros est prévue pour le fonds d’aide aux communes.