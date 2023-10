Gérald Darmanin à l’école de police de Montbéliard pour remettre une médaille au major de promotion

Engagement, devoir, il a détaillé pendant ce moment qu’elles devaient être les lignes directrices de la carrière des jeunes « gardiens de la paix ». « Votre action est tournée vers les plus pauvres, les plus nécessiteux, les plus en difficulté dans notre société », a-t-il affirmé.

Pour lui, les policiers sont « fonctionnaires du ministère le plus social, le plus humain. Celui qui défend le plus les principes civilisationnels. » Il poursuit : « Oui, le ministère de l’Intérieur est le ministère social par excellence. » Sur place, il a passé encore quelques minutes pour prendre des photos avant de repartir, sans se prêter à l’exercice du micro tendu à la presse.

En juillet 2021, Gérald Darmanin s’était déjà rendu à Montbéliard, également pour remettre une médaille au major de la 259e promotion.