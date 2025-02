Les autorités françaises se sont abstenues, avant de (le) déchoir de sa nationalité, de vérifier auprèsd’Alger ou de Rabat qu’il « possédait bien la nationalité de l’un de ces États », a indiqué dans un communiqué Matthieu Bagard. De père algérien naturalisé français et de mère marocaine, Karim Mohamed-Aggad a « automatiquement acquis (la nationalité française) par l’effet du décret de naturalisation de son père », a-t-il précisé. Mais il est actuellement « de fait dans une situation d’apatridie »: sans document d’identité, il n’a plus la nationalité française et ni Alger ni Rabat « ne reconnaissent formellement » qu’il est l’un de leur ressortissants, a souligné Me Bagard auprès de l’AFP.

Les autorités françaises « avaient pourtant l’obligation » de vérifier qu’il possédait au moins l’une des deux nationalités « et c’est cette défaillance qui (…) empêche toujours l’obtention d’un laissez-passer consulaire » délivré par Alger ou Rabat et nécessaire à son expulsion, pointe Me Bagard.

« Ce sont donc bien les manquements des autorités françaises qui ont conduit à la situation pourtant dénoncée aujourd’hui par ces mêmes autorités », estime l’avocat, alors que le cas de son client a fait l’objet d’un échange mardi à l’Assemblée nationale entre le député RN Émeric Salmon et le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.