Européennes : Samia Jaber en 6e position de la liste menée par le Parti communiste

La liste « La gauche unie pour le monde du travail » est menée par le communiste Léon Deffontaine, âgé de 28 ans. L’élue d’opposition au conseil municipal de Belfort, Samia Jaber, y apparaît à une place éligible, en 6e position. Ce que confirme l’intéressée, jointe par téléphone. Elle doit organiser une conférence de presse dans les prochains jours, localement, avec les différentes forces politiques engagées dans cette liste.

La liste « de rassemblement », indique-t-elle, regroupe le Parti communiste français, la gauche républicaine et socialiste (GRS), les Radicaux de gauche et le parti L’Engagement, fondé par Arnaud Montebourg lors de la dernière élection présidentielle. Samia Jaber est la porte-parole de ce parti. Ce week-end, l’ensemble des militants a approuvé cette liste pour le scrutin européen. Les partis obtenant plus de 5 % des voix bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. La France dispose de 81 sièges.