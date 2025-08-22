En trois ans, trois millions d’euros pour la rénovation des écoles à Montbéliard

839 000 euros
À l’école élémentaire Jules-Grosjean de Montbéliard, c’est une rénovation énergétique globale qui est en cours. Et il s’agit du « premier établissement scolaire » de la ville à en avoir bénéficié. Menuiseries, isolation des façades, toiture-terrasse isolée, panneaux solaires, ventilation double flux et éclairage LED remplacés cet été. Le projet, entamé en 2023, fait de l’école un bâtiment qui « permet de favoriser l’autoconsommation énergétique ».
301 000 euros
La maternelle du Mont-Chevis, située rue de Riquewihr, a vu sa toiture complètement refaite cet été. L’ancienne contenait de l’amiante et a été remplacée par une couverture isolée en « panneaux sandwich », couvrant 325 m² pour le bâtiment nord et 182 m² pour le bâtiment est. Cette opération « devrait permettre d’économiser chaque année 10 000 kWh de gaz, soit 2,3 tonnes de CO₂ évitées chaque année », indique la municipalité.
1,7 million d’euros
C’est le chantier le plus conséquent : l’agrandissement et la rénovation de la maternelle de la Combe-aux-Biches, qui accueillera dès cette rentrée 2025 les enfants de la maternelle des Batteries-du-Parc. « Cette dernière, dont le bâtiment modulaire en fibrociment amianté ne permettait ni mise aux normes, ni adaptation, sera entièrement démolie », explique la Ville.
Une extension en bois de 260 m² a été livrée en 2024. Elle comprend deux salles de classes supplémentaires, une salle de sieste, une salle des professeurs et des locaux techniques. Les enfants ont été transférés dans cette extension dès janvier 2025 pour permettre de s’attaquer à la rénovation du bâtiment existant.
Au programme : isolation extérieure et intérieure, remplacement des menuiseries, chauffage et ventilation, sanitaires agrandis, mise aux normes incendie. La Ville vise « une amélioration notable du confort thermique et acoustique, avec un objectif de 40 % d’économie d’énergie ». Le bâtiment sera aussi « intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite » .
270 450 euros
Dans le quartier des Batteries-du-Parc, les effectifs scolaires ne cessent de croître, au point de nécessiter l’ouverture d’une 7e classe. « Une extension est actuellement en cours à l’école élémentaire Louis-Souvet », détaille la mairie. Les travaux ont débuté fin juin 2025 et se poursuivront jusqu’aux vacances de février 2026, avec un objectif de mise en service à la rentrée suivante.
Les travaux prévoient l’aménagement d’une salle d’environ 60 m² au premier niveau. Ils comprendront la création d’un plancher, l’ouverture d’une fenêtre sur le pignon ouest et de deux portes intérieures, ainsi que l’adaptation de la mezzanine desservant la nouvelle classe. Les interventions incluront également les finitions (revêtements de sol, peinture, faux plafonds), les installations de chauffage et d’électricité, ainsi que l’aménagement de la salle. Le coût total estimé des travaux s’élève à 270 450 €.
Une dizaine d’autres chantiers
Outre ces grands chantiers, la Ville a mené cet été d’autres interventions dans une dizaine d’écoles : remplacement de fenêtres et huisseries, rénovation de cours de récréation, peintures dans plusieurs classes et passage à l’éclairage LED. Des travaux qui concernent notamment les écoles de la rue de Belfort, de la Citadelle, Victor-Hugo, André-Boulloche, le Coteau-Jouvent, Claude-Debussy et la Prairie.