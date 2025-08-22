En trois ans, trois millions d’euros pour la rénovation des écoles à Montbéliard

C’est le chantier le plus conséquent : l’agrandissement et la rénovation de la maternelle de la Combe-aux-Biches, qui accueillera dès cette rentrée 2025 les enfants de la maternelle des Batteries-du-Parc. « Cette dernière, dont le bâtiment modulaire en fibrociment amianté ne permettait ni mise aux normes, ni adaptation, sera entièrement démolie », explique la Ville.

Une extension en bois de 260 m² a été livrée en 2024. Elle comprend deux salles de classes supplémentaires, une salle de sieste, une salle des professeurs et des locaux techniques. Les enfants ont été transférés dans cette extension dès janvier 2025 pour permettre de s’attaquer à la rénovation du bâtiment existant.

Au programme : isolation extérieure et intérieure, remplacement des menuiseries, chauffage et ventilation, sanitaires agrandis, mise aux normes incendie. La Ville vise « une amélioration notable du confort thermique et acoustique, avec un objectif de 40 % d’économie d’énergie ». Le bâtiment sera aussi « intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite » .