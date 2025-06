Emmanuel Viellard : « Les entrepreneurs sont fondamentalement européens »

« La France a un avenir industriel », assure Fabrice Le Saché. Mais il veut aussi s’assurer que la politique de décarbonation se poursuive « sans effet boomerang ». « Le Parlement européen a beaucoup de pouvoir avec sa capacité à amender les textes », replace Fabrice Le Saché, bien au fait des arcanes européennes. De son côté, les chefs d’entreprise veulent que leurs préoccupations soient « entendues », assure Emmanuel Viellard. Grudler : « C’est important d’avoir ces remontées, convient Christophe Grudler. Les industriels, pour investir, ont besoin de lignes de conduite claires, d’un cap. » D’ajouter : « La volonté de décarbonation est bien comprise. On demande davantage de souplesse. » La décarbonation doit « renforcer » les industries et non pas les « fragiliser », interpelle Fabrice Le Saché. « On demande aussi la neutralité technologique. Il faut faire attention aux innovations drivées par la réglementation. Nous voulons de la flexibilité et de la liberté pour nos innovations. C’est le métier des entrepreneurs. »

« L’industrie et l’économie européenne sont à la croisée des chemins », estime Christophe Grudler, coordinateur de la commission industrie et énergie, notamment président de l’intergroupe « nucléaire ». Le député européen dévoile alors qu’un texte d’importance est attendu à la fin de l’année. Il doit accélérer la décarbonation de l’industrie. D’ici là, il faudra se « bagarrer » sur les questions d’énergie, notamment pour reconnaître les financements de l’hydrogène bas carbone, fabriqué à partir d’énergie nucléaire.

« Nous avons besoin d’un coût de l’énergie compétitif, stable et à long terme », valide Fabrice Le Saché. Autre mesure à l’étude : la préférence européenne. « C’est réconfortant », valide Emmanuel Viellard. Selon le député européen, il faut aujourd’hui inciter la demande, construire des incitations financières, pour baisser les prix. Et pour financer cette politique, le député européen croit en l’emprunt. « Je crois en la capacité d’endettement de l’Europe », confie-t-il. Ses finances sont saines. Mais l’emprunt commun doit être remboursé « par des ressources propres », prévient l’élu.