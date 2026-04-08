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Damien Meslot réélu président du Grand Belfort par 86 voix sur 95 votants

Damien Meslot, dans son bureau à la mairie de Belfort, lors de l'annonce de sa candidature pour les municipales de mars 2026.
Damien Meslot, dans son bureau à la mairie de Belfort, lors de l'annonce de sa candidature pour les municipales de mars 2026. | © Le Trois P.-Y.R.

Peu de suspens lors de l’élection du président du Grand Belfort ce mardi 7 avril 2026, malgré la candidature de Muriel Thanneur : Damien Meslot a été réélu avec une très large majorité des représentants des communes.

86 voix pour Damien Meslot, 6 voix pour Muriel Thanneur. Le maire de Belfort a été réélu sans surprise président du Grand Belfort, par un score très large, même plus large que ce qu’il attendait, confiait-il à l’issue du vote, ce mardi 7 avril 2026.

Muriel Thanneur (PC) figurait sur la liste de Florian Chauche. En se portant candidate, elle voulait apporter « un signal politique » : « Celui d’une ambition de reconquête pour la gauche, fondée sur une structuration politique. Nous avons un projet politique et nous voulons reconstruire une gauche forte, organisée à toutes les échelles », indiquait-elle.

Lors de son intervention, elle a défendu un projet portant sur l’agriculture, l’eau, le développement économique, les mobilités, les équipements sportifs et la culture. Elle a ainsi proposé de soutenir l’installation de maraichers ; de rechercher de nouvelles ressources en eau ; d’augmenter la fréquence de certaines lignes de bus et de suspendre l’achat de bus à hydrogène pour privilégier des bus électriques et des bus à biocarburant ; d’engager une réflexion sur la formation pour accompagner le développement économique ; de créer un comité des usagers des équipements sportifs ; ou encore de faire rayonner le conservatoire sur l’ensemble du territoire du Grand Belfort.

Des "contacts très avancés" pour de nouvelles implantations

Damien Meslot s’est quant à lui engagé à reconduire le fonds d’aides aux communes (d’un montant de 6,2 millions d’euros) « pour leur permettre de réaliser des investissements ». Il a aussi annoncé que tous les maires seront membres du bureau du Grand Belfort, « pour accéder aux infos importantes et participer aux décisions ».

En rappelant les projets de développement d’Alstom et Arabelle Solutions, il a fait état de contacts « très avancés avec un certain nombre d’autres entreprises » pour de nouvelles implantations. Il a aussi annoncé vouloir étendre la mutuelle communale appliquée à Belfort à l’ensemble de l’agglomération.

Le budget du Grand Belfort est de l’ordre de 185 millions d’euros, a indiqué Damien Meslot. Il s’est engagé pour un « budget équilibré », sans pour autant prendre de position sur l’évolution des taux. En aparté, Damien Meslot indiquait ne pas vouloir s’engager sur ce sujet, par crainte des baisses de dotations de l’Etat.

15 vice-présidents

Quinze vice-présidents ont été élus également ce mardi soir.

  1. Maryline Morallet (maire de Sévenans), finances et administration générale
  2. Stéphane Fluckiger (maire de Danjoutin) : rayonnement culturel
  3. Marie-Laure Friez (maire de Botans) : valorisation et préservation patrimoine historique
  4. Christian Birrer (maire de Morvillars) : reconquête industrielle et développement économique
  5. Loubna Ketfi-Charif (conseillère municipale à Belfort) : ressources humaines et performance publique
  6. Alexandre Mancanet (maire de Vauthiermont) : solidarité territoriale et aide aux communes
  7. Brice Michel (conseiller municipal à Belfort) : enseignement supérieur et recherche
  8. Jean-Guillaume Maurice (Maire de Roppe) : grands équipements sportifs
  9. Nicolas Jardot (adjoint à Valdoie) : écologie positive et transition énergétique
  10. Philippe Challant (maire de Sermamagny) : préservation et gestion de l’eau
  11. Robert Creel (conseiller municipal à Belfort) : gestion de la réduction et de la valorisation des déchets
  12. Stéphane Guyod (maire Meroux-Moval) : mobilités douces et voieries communautaires
  13. Patrick Dumel (maire de Lacollonge) : santé et accès aux soins
  14. Michael Brun (maire de Montreux-Château) : logement, habitat et renouvellement urbain
  15. Pierre Carles (maire d’Offemont) : prévention des incendies et secours

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