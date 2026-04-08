Damien Meslot réélu président du Grand Belfort par 86 voix sur 95 votants

86 voix pour Damien Meslot, 6 voix pour Muriel Thanneur. Le maire de Belfort a été réélu sans surprise président du Grand Belfort, par un score très large, même plus large que ce qu’il attendait, confiait-il à l’issue du vote, ce mardi 7 avril 2026.

Muriel Thanneur (PC) figurait sur la liste de Florian Chauche. En se portant candidate, elle voulait apporter « un signal politique » : « Celui d’une ambition de reconquête pour la gauche, fondée sur une structuration politique. Nous avons un projet politique et nous voulons reconstruire une gauche forte, organisée à toutes les échelles », indiquait-elle.

Lors de son intervention, elle a défendu un projet portant sur l’agriculture, l’eau, le développement économique, les mobilités, les équipements sportifs et la culture. Elle a ainsi proposé de soutenir l’installation de maraichers ; de rechercher de nouvelles ressources en eau ; d’augmenter la fréquence de certaines lignes de bus et de suspendre l’achat de bus à hydrogène pour privilégier des bus électriques et des bus à biocarburant ; d’engager une réflexion sur la formation pour accompagner le développement économique ; de créer un comité des usagers des équipements sportifs ; ou encore de faire rayonner le conservatoire sur l’ensemble du territoire du Grand Belfort.