Stéphane Fluckiger est le nouveau maire de Danjoutin

Vingt-et-une voix pour ; six abstentions : le nouveau conseil municipal de Danjoutin a élu Stéphane Fluckiger, seul candidat, comme maire de Danjoutin. Titulaire d’un master AES (administration économique et sociale) de l’université de Strasbourg, il est entré au cabinet de Damien Meslot, maire de Belfort, en mars 2023. Il a travaillé auparavant au cabinet du maire de Mulhouse, et a été collaborateur du groupe majoritaire de la région Grand Est. Il est marié et père de deux enfants.
Dès sa prise de fonction, il a annoncé qu’il quittait ses fonctions au cabinet du maire de Belfort et que sa démission serait effective courant de semaine prochaine, afin d’être « maire à 100 % ».
Céline Vaudoux, Stéphane Rivier, Agnès Garcia, Benjamin Pleignet et Catherine Demandre ont été élus adjoints.
Si la passation de pouvoir s’est déroulée dans un respect mutuel (le nouveau maire saluant l’engagement de l’équipe précédente, l’ancien, Emmanuel Formet, souhaitant pleine réussite à son successeur et à la nouvelle équipe), la fixation de la rémunération du maire et des adjoints a été l’occasion d’une première passe d’armes. Emmanuel Formet a reproché à la nouvelle équipe d’utiliser le maximum de l’enveloppe définie lors de l’adoption du budget primitif en soulignant qu’il faudrait trouver une économie correspondante de 13 000 euros. La rémunération du maire est portée à 2179 euros brut, contre 1815 actuellement.
Eclairage public jusqu’à 1 heure du matin
Stéphane Fluckiger a contre-argumenté en relevant qu’Emmanuel Formet avait « souligné que l’indemnité du maire était trop basse jusque-là », lors du débat sur le budget primitif, et en soulignant que, sans son cas, le maire ne bénéficierait pas d’autre rémunération.
Dans son allocution de prise de fonction, il a indiqué que l’éclairage public serait rétabli jusqu’à 1 heure du matin d’ici deux semaines et qu’un dispositif centralisé serait mis en place afin de commander l’éclairage directement lors d’événements exceptionnels comme les nuits de Noël ou de Nouvel An.
Quant à Emmanuel Formet, dans une intervention à l’occasion des points divers, il s’est félicité de transmettre les clés de la commune « dans d’excellentes conditions », en citant notamment des écoles entretenues, des associations disposant de moyens de fonctionnement, la vie culturelle, la sécurité, la situation financière. Et en promettant une opposition « constructive, mais exigeante ».