Stéphane Fluckiger est le nouveau maire de Danjoutin

Vingt-et-une voix pour ; six abstentions : le nouveau conseil municipal de Danjoutin a élu Stéphane Fluckiger, seul candidat, comme maire de Danjoutin. Titulaire d’un master AES (administration économique et sociale) de l’université de Strasbourg, il est entré au cabinet de Damien Meslot, maire de Belfort, en mars 2023. Il a travaillé auparavant au cabinet du maire de Mulhouse, et a été collaborateur du groupe majoritaire de la région Grand Est. Il est marié et père de deux enfants.

Dès sa prise de fonction, il a annoncé qu’il quittait ses fonctions au cabinet du maire de Belfort et que sa démission serait effective courant de semaine prochaine, afin d’être « maire à 100 % ».

Céline Vaudoux, Stéphane Rivier, Agnès Garcia, Benjamin Pleignet et Catherine Demandre ont été élus adjoints.

Si la passation de pouvoir s’est déroulée dans un respect mutuel (le nouveau maire saluant l’engagement de l’équipe précédente, l’ancien, Emmanuel Formet, souhaitant pleine réussite à son successeur et à la nouvelle équipe), la fixation de la rémunération du maire et des adjoints a été l’occasion d’une première passe d’armes. Emmanuel Formet a reproché à la nouvelle équipe d’utiliser le maximum de l’enveloppe définie lors de l’adoption du budget primitif en soulignant qu’il faudrait trouver une économie correspondante de 13 000 euros. La rémunération du maire est portée à 2179 euros brut, contre 1815 actuellement.