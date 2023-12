Christophe Grudler à Gaza pour observer l’acheminement de l’aide humanitaire

« Deux mois après les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël, la situation géopolitique et humanitaire dans la région s’est fortement dégradée, menaçant des millions de civils », replace Christophe Grudler. « La population de Gaza, 2,3 millions de personnes dont 47% d’enfants, est particulièrement touchée et nécessite une aide humanitaire immédiate », ajoute-t-il. Début novembre, l’UE a augmenté de 25 millions d’euros son aide humanitaire auprès de Gaza, qui s’élève à 100 millions d’euros cette année. « Les eurodéputés souhaitent à cet égard envoyer un message clair de soutien à une aide humanitaire urgente et sans entrave à la population de Gaza et encouragent un engagement plein et entier de l’UE dans le processus de paix au Moyen-Orient », indique le communiqué de presse. Les députés se rendront à Al Arish et à Rafah pour observer le couloir humanitaire qui a été mis en place pour acheminer l’aide européenne et internationale. « Ce déplacement sera aussi l’occasion de montrer un soutien clair à l’Égypte dans l’acheminement de l’aide de l’Union Européenne, la médiation pour la libération des otages et la promotion des pourparlers de paix en tant que premier pays arabe à avoir reconnu Israël », ajoute le document.