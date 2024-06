Ces jeunes Terrifortains qui s’engagent pour les élections européennes

Ce qui revient chez la majorité des jeunes militants, c’est l’importance de l’utilisation des réseaux sociaux. Durant cette campagne d’élections européennes, les réseaux sont devenus les meilleurs amis de certains candidats.

Quentin Macullo le déclare, cet outil est « le meilleur moyen » de faire passer un message. Avec des comptes Instagram, X (anciennement Twitter), Facebook et TikTok, l’association souhaite toucher le plus de jeunes. « Si on colle une affiche, seulement les étudiants de l’UTBM vont la voir. Mais si on poste une photo sur Instagram, elle peut faire jusqu’à 2 000 vues », démontre Quentin Macullo. Même si La Cocarde se déclare indépendante, elle a tout de même fait un appel au vote. Les adhérents sont incités à voter Marion Maréchal (tête de liste Reconquête) ou Jordan Bardella (tête de liste Rassemblement National).

Les jeunes démocrates se sont également emparés des réseaux sociaux. « On est présent sur X et sur Instagram », indique Marine Mecenero, référente régionale des Jeunes démocrates depuis avril dans le Territoire de Belfort. Âgée de 19 ans, Marine Mecenero a compris la nécessité de faire campagne sur les réseaux sociaux. Sur le plan national, le mouvement des Jeunes démocrates (Modem) rassemble plus de 9 000 abonnés sur Instagram et plus de 29 000 sur X. Un de leurs derniers posts sur X est d’ailleurs un guide sur comment faire une procuration de dernière minute pour les élections européennes.

Marianne Dorian, responsable des Jeunes républicains, pose le même regard sur l’engagement via ces réseaux. « Les jeunes viennent nous voir lors d’événements ou même sur les réseaux sociaux pour nous demander des informations. »