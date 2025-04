Ces communes paient cash la crise du budget de l’État

La dotation globale de fonctionnement d’Étupes, composée d’une dotation forfaitaire et de la dotation de solidarité rurale s’élèvent à 70 194 euros, contre 103 938 en 2024. En 2015, ces dotations s’élevaient à 451 637 euros. Il déplore aussi une baisse du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico). 19 autres communes du Doubs sont concernées par cette dernière baisse, dont dix sont le pays de Montbéliard, s’étonne Magali Duvernois, maire socialiste d’Exincourt, elle aussi concernée. Au total, Étupes va perdre 127 774 euros entre 2024 et 2025 sur l’ensemble des dotations touchées, soit 36 % de l’autofinancement net de la commune.

« Depuis 2015, nous avons déjà rendu à l’état 2,7 millions d’euros à l’État », interpelle Philippe Claudel, qui a fait ses calculs. Selon lui, la dotation moyenne par habitant touchée dans sa commune s’élève à 18,57 euros ! Bien loin de la moyenne nationale avancée par Marie-France Cefis, maire Les Républicains (LR) de Valdoie : « Nous touchons 75 euros par habitant et par an au titre de la DGF, contre 152 € en moyenne pour les communes de la strate. Delle touche 119 euros par an et par habitant, Offemont 170 euros, Bavilliers 137 euros et Beaucourt 213 euros, détaille l’édile. Depuis 2020, les dotations ne cessent de baisser. Et les chiffres sont tombés sur Valdoie, elle baisse encore de 4 000 euros alors que les budgets ne sont plus tenables. »

« Ils partent du principe que si on ne prélève pas l’impôt, c’est qu’on est riche », s’étonne Philippe Claudel, évoquant l’énigmatique méthode de calcul, basée sur le potentiel fiscal estimé. Tout comme Magali Duvernois, Marie-France Céfis s’interroge surtout sur les critères d’attribution de la dotation : « Pourquoi une telle différence ? On ne comprend pas. Toutes les personnes que j’ai pu côtoyer, les ministres des collectivités, personne n’a d’explication à nous donner. » Le sénateur Cédric Perrin (LR), présent à Valdoie, partage ce constat : « Nous demandons à comprendre le mode de calcul de la DGF, qui pourrait expliquer de telles disparités d’une commune à l’autre. » Philippe Claudel de dénoncer : « Ils vont finir de faire de nous une commune pauvre. »

Magali Duvernois est inquiète du symbole. Dans le Doubs, la moitié des communes touchée par la baisse du Dilico sont des communes industrielles. Sur les intercommunalités, Pays de Montbéliard Agglomération est concerné mais pas le Grand Besançon ni le Grand Pontarlier s’étonne-t-elle. Des communes qui doivent gérer la désindustrialisation, d’importantes friches industrielles et qui font face à un besoin de relance. À Exincourt, le choix du propriétaire de la friche Peugeot-Japy de détruire les bâtiments sur son terrain lui fait perdre, par exemple 100 000 euros de taxes foncières ; mêlée à la baisse des dotations, le coût est rude. Et c’est sans compté sur la perte générée par la réduction de l’usine Stellantis et de la destruction des bâtiments de PSA Sud. Elle a le sentiment « d’une double peine ». Et d’une « injustice ».