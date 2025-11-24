Cédric Perrin : « C’est en reconnaissant la réalité de la guerre et en nous y préparant que nous pourrons l’éviter ! »

« Son discours résonne certes durement à nos oreilles civiles, mais il nous rappelle ce qu’est la réalité de la guerre, relève le sénateur Les Républicains (LR) Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat. Une réalité que connait chaque militaire et que d’autres, demain, pourraient vouloir nous imposer. »

Dans son communiqué de presse, Cédric Perrin rappelle « le choix grave » pris par les militaires : « En conscience, ils ont accepté de risquer leur vie pour le service de la patrie. » Et il rappelle que « Jamais la France ne devra faire preuve d’une quelconque forme de légèreté vis-à-vis de cet engagement. Jamais elle ne pourra, comme le fait le gouvernement russe en Ukraine, considérer la vie de ses soldats comme quantité négligeable et réduire leur sacrifice à un simple instrument ».

Selon le parlementaire, ce discours du chef d’état-major des armées, qui a succédé au Dellois Thierry Burkhard, est « une invitation à ne pas détourner le regard et à voir en face les menaces qui pèsent sur notre pays et sur notre continent ». C’est une invitation « à nous y préparer, en nous renforçant tant matériellement que moralement ». De préciser encore : « C’est en reconnaissant la réalité de la guerre et en nous y préparant que nous pourrons l’éviter ».