PUB

Cédric Perrin : « C’est en reconnaissant la réalité de la guerre et en nous y préparant que nous pourrons l’éviter ! »

Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées. |©DR
Entretien

Une partie de la classe politique a réagi avec véhémence au discours de Fabien Mandon, chef d’état-major des forces armées, à l’occasion du Congrès des maires de France. Le sénateur Cédric Perrin explique les enjeux.

« Accepter de perdre nos enfants. » À partir d’une phrase tirée d’un discours prononcé devant les maires de France, une partie de la classe politique dénonce une position va-t-en-guerre du chef d’état-major des armées, Fabien Mandon. Une polémique qui cache pourtant le sens du propos. Au début de son intervention, calmement, le général Fabien Mandon a rappelé aux maires que « le moment est particulièrement grave ». C’était une manière de les alerter d’une situation complexe et de les mobiliser. « La Russie se prépare à une confrontation, à l’horizon 2030, avec nos pays », a-t-il ajouté.

Puis il a fait ce constat : « Ce qu’il nous manque, et c’est là que vous avez un rôle majeur (il s’adresse aux maires de France, NDLR), c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l’on est. Si notre pays flanche parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement, parce que les priorité iront à de la production défense par exemple (…), alors on est en risque. »

Éviter la guerre

« Son discours résonne certes durement à nos oreilles civiles, mais il nous rappelle ce qu’est la réalité de la guerre, relève le sénateur Les Républicains (LR) Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat. Une réalité que connait chaque militaire et que d’autres, demain, pourraient vouloir nous imposer. »

Dans son communiqué de presse, Cédric Perrin rappelle « le choix grave » pris par les militaires : « En conscience, ils ont accepté de risquer leur vie pour le service de la patrie. » Et il rappelle que « Jamais la France ne devra faire preuve d’une quelconque forme de légèreté vis-à-vis de cet engagement. Jamais elle ne pourra, comme le fait le gouvernement russe en Ukraine, considérer la vie de ses soldats comme quantité négligeable et réduire leur sacrifice à un simple instrument ».

Selon le parlementaire, ce discours du chef d’état-major des armées, qui a succédé au Dellois Thierry Burkhard,  est « une invitation à ne pas détourner le regard et à voir en face les menaces qui pèsent sur notre pays et sur notre continent ». C’est une invitation « à nous y préparer, en nous renforçant tant matériellement que moralement ». De préciser encore : « C’est en reconnaissant la réalité de la guerre et en nous y préparant que nous pourrons l’éviter ».

Nos derniers articles

La cour d'appel de Dijon

A Dijon, le procès en appel d’un meurtre par erreur commis à Besançon en 2020

Trois trafiquants de drogue, condamnés en 2024 pour le meurtre d'un jeune mécanicien pris par erreur pour cible lors d'une guerre des gangs à Besançon, en 2020, sont jugés en appel à partir de ce lundi 24 novembre à Dijon.
Un brochet commun.

Un déclin marqué de poissons d’eaux vives en Bourgogne-Franche-Comté

Pour la Journée Mondiale Pêche, l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté met en lumière les poissons de la région et rappelle le lien entre humains, rivières et vie aquatique. En 2024, l’Observatoire Régional de la Biodiversité fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.
La première réunion du conseil de juridiction de Montbéliard ouverte par le président du tribunal, Jean-Louis Cioffi (au centre), entouré du procureur Paul-Edouard Lallois ( à gauche) et de Romain Bonnot, directeur de France Victimes Nord Franche-Comté.

Montbéliard : l’accueil des victimes au cœur du premier « Conseil de juridiction »

Le premier Conseil de juridiction de Montbéliard a siégé ce mercredi 19 novembre. Cette nouvelle structure, créée par une loi de novembre 2023, a pour vocation d’être un lieu d’échange entre la juridiction et la cité. Une trentaine de maires y ont pris part, qui pourront être des relais d’information auprès de leurs administrés, espère le procureur.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC