Le Dellois Thierry Burkhard n’est plus chef d’état-major des armées

Thierry Burkhard a notamment servi au 2e régiment étranger parachutiste, où il a été chef de la section de commandos parachutistes. Au cours de ses différentes affectations, il a servi en Guyane, en Irak, en Ex-Yougoslavie, au Tchad et au Gabon, rappelle sa biographie du ministère des Armées.

« Merci au général Thierry Burkhard d’avoir servi la France avec honneur, courage et hauteur de vue. Respect et gratitude de la Nation », a posté sur X Emmanuel Macron. Pour le ministre des Armées Sébastien Lecornu, « son commandement s’est distingué par une vision stratégique lucide des menaces et par sa volonté constante d’adapter nos armées », qui étaient jusqu’ici adaptées à un modèle de guerre expéditionnaire et asymétrique contre des organisations non-étatiques. Cédric Perrin exprime, dans un communiqué de presse, sa « profonde gratitude ». D’ajouter : « Il a conduit nos armées pendant quatre ans avec rigueur, lucidité et un sens élevé du devoir. »