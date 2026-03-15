Municipales : plus de 2 millions d’électeurs appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté

2 012 107 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de Bourgogne-Franche-Comté, répartis dans les 3 685 communes de la région, selon les données de l’Insee au 11 février 2026. Ils sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars, pour le 1er tour des élections municipales.
Pour les départements francs-comtois, les chiffres sont les suivants :
- Territoire de Belfort : 94 355 inscrits (+1 %)
- Doubs : 375 296 inscrits (+3%)
- Haute-Saône : 178 827 inscrits (+0,6 %)
- Jura : 193 028 inscrits (+2,9 %)
52 % des inscrits sont des femmes
Le nombre d’électeurs est en légère hausse par rapport aux scrutins municipaux précédents dans la plupart des départements, observe l’Insee, principalement du fait des évolutions démographiques : les inscriptions de jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ont été plus nombreuses que les décès.
52 % des inscrits sont des femmes, du fait de leur plus longue espérance de vie notamment, alors que la région est vieillissante.
Un tiers des citoyens sur les listes sont âgés de 65 ans ou plus. La part des seniors dans la population en âge de voter a continué d’augmenter depuis les précédentes élections municipales de 2020, dans tous les départements.
Dans la région, 48,7 % des inscrits avaient voté lors des précédentes élections municipales en 2020, au début de l’épidémie du covid et à l’avant-veille du premier confinement. Le taux de participation atteignait 66,5 % en 2014, lors des scrutins communaux antérieurs.
Parmi l’ensemble des inscrits, 11 678 (soit 0,6 % du corps électoral) sont des citoyens européens résidant en Bourgogne-Franche-Comté, en premier lieu des Portugais.