PUB
,

Municipales : plus de 2 millions d’électeurs appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté

Acte de vote.
Le taux de participation en 2020 était de 48,7 % en Bourgogne-Franche-Comté, année du covid. En 2014, il était de 66,5 %. | ©Le Trois – archives

Ce dimanche, 2 012 107 électeurs répartis dans les 3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté sont appelés à voter pour élire les nouveaux conseils municipaux et les nouveaux conseillers communautaires.

2 012 107 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de Bourgogne-Franche-Comté, répartis dans les 3 685 communes de la région, selon les données de l’Insee au 11 février 2026. Ils sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars, pour le 1er tour des élections municipales.

Pour les départements francs-comtois, les chiffres sont les suivants :

  • Territoire de Belfort : 94 355 inscrits (+1 %)
  • Doubs : 375 296 inscrits (+3%)
  • Haute-Saône : 178 827 inscrits (+0,6 %)
  • Jura : 193 028 inscrits (+2,9 %)

52 % des inscrits sont des femmes

Le nombre d’électeurs est en légère hausse par rapport aux scrutins municipaux précédents dans la plupart des départements, observe l’Insee, principalement du fait des évolutions démographiques : les inscriptions de jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ont été plus nombreuses que les décès.

52 % des inscrits sont des femmes, du fait de leur plus longue espérance de vie notamment, alors que la région est vieillissante.

Un tiers des citoyens sur les listes sont âgés de 65 ans ou plus. La part des seniors dans la population en âge de voter a continué d’augmenter depuis les précédentes élections municipales de 2020, dans tous les départements.

Dans la région, 48,7 % des inscrits avaient voté lors des précédentes élections municipales en 2020, au début de l’épidémie du covid et à l’avant-veille du premier confinement. Le taux de participation atteignait 66,5 % en 2014, lors des scrutins communaux antérieurs.

Parmi l’ensemble des inscrits, 11 678 (soit 0,6 % du corps électoral) sont des citoyens européens résidant en Bourgogne-Franche-Comté, en premier lieu des Portugais.

Nos derniers articles

,
Acte de vote. Une enveloppe électorale est insérée dans l'urne.

[EN DIRECT] Suivez le 1er tour des élections municipales dans le nord Franche-Comté

Le 1er tour des élections municipales se tient ce dimanche 15 mars 2026. La majorité des communes connaîtra ce dimanche soir son nouveau conseil municipal. Suivez les actualités de la journée et tous les résultats en direct, sur letrois.info
La S-121, le prototype de la promotion 2025/2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.

Les stagiaires de l’école Espera Sbarro dévoilent leur version de la Peugeot 104

L’école Espera Sbarro UTBM vient de dévoiler le premier prototype de la promotion 2025/2026. La S-121 reprend les codes de la Peugeot 104 mais cette fois en version sportive.
En 2024, 6,3 millions d'euros ont été redressés par l'Urssaf Franche-Comté. | ©Adobe stock

Franche-Comté : 8 millions d’euros de redressement pour travail dissimulé

Cinquante-six contrôles pour travail dissimulé ont été effectués en 2025 en Franche-Comté par l’Urssaf.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

90 Appartements8 Immeubles61 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC