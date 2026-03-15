Municipales : plus de 2 millions d’électeurs appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre d’électeurs est en légère hausse par rapport aux scrutins municipaux précédents dans la plupart des départements, observe l’Insee, principalement du fait des évolutions démographiques : les inscriptions de jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ont été plus nombreuses que les décès.

52 % des inscrits sont des femmes, du fait de leur plus longue espérance de vie notamment, alors que la région est vieillissante.

Un tiers des citoyens sur les listes sont âgés de 65 ans ou plus. La part des seniors dans la population en âge de voter a continué d’augmenter depuis les précédentes élections municipales de 2020, dans tous les départements.

Dans la région, 48,7 % des inscrits avaient voté lors des précédentes élections municipales en 2020, au début de l’épidémie du covid et à l’avant-veille du premier confinement. Le taux de participation atteignait 66,5 % en 2014, lors des scrutins communaux antérieurs.

Parmi l’ensemble des inscrits, 11 678 (soit 0,6 % du corps électoral) sont des citoyens européens résidant en Bourgogne-Franche-Comté, en premier lieu des Portugais.