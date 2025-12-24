Bethoncourt : le collège primé au Brésil, en marge de la COP30

Le conseil départemental annonce également quatre autres distinctions. Ainsi, le Département du Doubs a reçu le Territoria Bronze, dans la catégorie Qualité de vie, pour sa plateforme Oz au service du parasport. Oz est un outil inédit pour la mise en réseau des acteurs du monde du sport et du handicap. Cette plateforme numérique, développée par le Département du Doubs avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les personnes en situation de handicap et les associations sportives, pour les projets de vie accompagnés par le référent sport et la MDPH.

Autre prix décroché : les Attractives 2025 – Grand Prix de l’attractivité de l’emploi public, ont attribué l’Attractive d’Or pour le parcours d’intégration des nouveaux agents du Département du Doubs. La journée d’intégration des nouveaux arrivants se compose d’un temps d’accueil et d’échanges avec le directeur général des services et le vice-président chargé des ressources humaines. La direction des ressources humaines propose ensuite un temps de découverte des missions, métiers, valeurs et projets de la collectivité, dans un climat d’échanges favorisant l’acculturation et le partage d’expériences. Pour matérialiser le sentiment d’appartenance à une équipe départementale, les nouveaux venus découvrent l’ensemble des locaux de l’Hôtel du Département. L’après-midi est consacré à trois temps de formation sous forme de modules thématiques animés par des agents de la collectivité.