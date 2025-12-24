Bethoncourt : le collège primé au Brésil, en marge de la COP30

Le collège Claude-Lorius à Bethoncourt a reçu le Grand Prix international Construction neuve aux Green Solutions Awards à la COP 30 au Brésil, annonce le conseil départemental du Doubs dans un communiqué. Pour ce collège inauguré en septembre 2024, le Département du Doubs, maître d’ouvrage et CRR Écritures Architecturales, maître d’œuvre, ont imaginé un établissement unique dans son approche pédagogique. L’ouvrage se distingue également grâce à sa sobriété énergétique, l’utilisation prioritaire de ressources locales et la végétalisation massive des extérieurs. Pour l’enveloppe du bâtiment, la paille et le bois locaux, ainsi que la terre crue du site ont été choisis. L’objectif du niveau de performance E4C2 est atteint. Le collège a été baptisé Claude-Lorius, du nom du célèbre glaciologue né à Besançon. La construction du collège a été financée par le Département du Doubs avec le soutien de l’Europe, de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Pays de Montbéliard Agglomération et de la commune de Bethoncourt. Le jury a salué ce projet en tant qu’exemple remarquable de bâtiment éducatif, offrant un environnement d’apprentissage de grande qualité tout en produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme. Le projet a été présenté comme un modèle de durabilité et d’innovation dans le secteur de l’éducation.
Handicap et sport
Le conseil départemental annonce également quatre autres distinctions. Ainsi, le Département du Doubs a reçu le Territoria Bronze, dans la catégorie Qualité de vie, pour sa plateforme Oz au service du parasport. Oz est un outil inédit pour la mise en réseau des acteurs du monde du sport et du handicap. Cette plateforme numérique, développée par le Département du Doubs avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les personnes en situation de handicap et les associations sportives, pour les projets de vie accompagnés par le référent sport et la MDPH.
Autre prix décroché : les Attractives 2025 – Grand Prix de l’attractivité de l’emploi public, ont attribué l’Attractive d’Or pour le parcours d’intégration des nouveaux agents du Département du Doubs. La journée d’intégration des nouveaux arrivants se compose d’un temps d’accueil et d’échanges avec le directeur général des services et le vice-président chargé des ressources humaines. La direction des ressources humaines propose ensuite un temps de découverte des missions, métiers, valeurs et projets de la collectivité, dans un climat d’échanges favorisant l’acculturation et le partage d’expériences. Pour matérialiser le sentiment d’appartenance à une équipe départementale, les nouveaux venus découvrent l’ensemble des locaux de l’Hôtel du Département. L’après-midi est consacré à trois temps de formation sous forme de modules thématiques animés par des agents de la collectivité.
Un prix de CCI France
Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont reçu le Trophée des Territoires 2025, attribué par CCI France, lors du Salon des Maires à Paris. Ce trophée, organisé par le réseau CCI, récompense la mise en place du Club RH Haut-Doubs, un dispositif qui accompagne les entreprises du territoire dans leurs enjeux transfrontaliers de recrutement et de gestion des ressources humaines. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du protocole de partenariat signé pour la période 2023-2027 entre le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs, qui vise à co-construire des actions en faveur du développement économique et de l’emploi sur le territoire.
Viabilité hivernale
À partir des observations terrains et des données de Météo France caractérisant l’évolution du risque routier hivernal sur le temps long (depuis les années 1970), le Département du Doubs a adapté son organisation pour assurer la viabilité hivernale des routes départementales. Cette démarche pragmatique, utilisant les faits scientifiquement établis afin de mettre en cohérence une organisation et l’usage des deniers publics avec le nouveau risque climatique a été primée par le PIARC (Association mondiale de la route ; PIARC est l’acronyme anglais de « Permanent international association of road congresses », ancien nom de l’association) au titre des innovations en lien avec le changement climatique. Ce prix est à mettre au crédit de l’ensemble des acteurs de la viabilité hivernale du Département du Doubs, termine le conseil départemental (chauffeurs, patrouilleurs, cadres coordonnateurs et d’astreinte, cellule médias).
(Source: communiqué de presse du conseil départemental du Doubs)