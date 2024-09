À Bethoncourt, le nouveau collège s’impose comme une vitrine d’innovation écologique

Le collège est impressionnant au premier coup d’oeil. Tout d’abord, par ses dimensions. Il s’étend sur 7 000 m² de bâtiments, avec 1 700 m² de cours, dont 330 m² de préau couvert. Il est ensuite impressionnant par son architecture, dominée par une ossature en bois visible autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il est enfin surtout impressionnant pour ce qu’on ne voit pas : le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Comment ? Grâce à une conception où rien n’a été laissé au hasard. L’établissement dispose de panneaux photovoltaïques, où l’énergie est redistribuée grâce à un retour au réseau. Une éolienne vient compléter la demande en énergie. En termes de consommation, le bâtiment est chauffé avec une chaudière à granulé. Quant aux matériaux, ils ont été pensé pour servir à l’isolation aussi bien thermique que phonique du bâtiment. L’isolation a été faite avec de la paille. Les cloisons sont en terre compressée issue du site. Les pierres, visibles de l’intérieur du bâtiment, sont en terre crue, directement fabriquée avec le sol du site. Les sols, installés par l’entreprise Colas, sont perméables, permettant l’infiltration des eaux de pluie. Un système de récupération d’eau de pluie a aussi été installé pour être réutilisé pour les toilettes et l’arrosage. Autant de paramètres, non exhaustifs, qui permettent au collège de se voir attribuer les certifications les plus élevées en matière de performance énergétique, E4C2.

Au delà de l’architecture en elle-même, les lieux de vie ont été pensé de telles sortes à pouvoir transmettre les valeurs écologiques aux collégiens. Cela se ressent notamment à l’extérieur. En contrebas de la cour, ont été installé des jardins maraîchers, une serre. Et verront bientôt le jour un poulailler, ainsi qu’une « forêt native » où les élèves eux-mêmes planteront environ 60 variétés d’arbres.

L’espace de restauration est à la même image : respectueux de l’environnement. Avec un design rappelant celui d’une ferme-auberge, de grandes baies vitrées et des poutres apparentes, le self-service a été pensé pour limiter le gaspillage. Les entrées et les légumes sont en libre-service, permettant aux jeunes de se servir peu, ou de se resservir sans problème. « Cela permet de réduire considérablement le gaspillage », commente l’architecte du site, Jean-Pierre Rambourdin. Les produits seront locaux. Et un système de tri des déchets et un compost sont également en place, le compost étant réutilisé pour les jardins maraîchers.