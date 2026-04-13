Besançon : le maire porte plainte après une action de Némésis

La banderole jaune et rouge, de la hauteur d’un étage, a été suspendue dimanche à la façade d’un immeuble au passage du carnaval à Besançon, a constaté une journaliste de l’AFP. « Suite à la présence d’une banderole et au défilé de deux pancartes portées par le collectif Némésis lors du Carnaval de Besançon ce week-end, une plainte pour provocation à la haine a été déposée ce matin », a fait savoir la ville dans un communiqué.