Belfort : un immeuble entièrement rénové pour tenter de redonner vie à l’avenue Jean-Jaurès

Aller « là où les propriétaires ne vont plus », exposait Damien Meslot, maire de Belfort (Les Républicains) quelques mois plus tôt (lire ici). À côté du Waw Café et au-dessus du salon de coiffure Métamorphose, la façade du bâtiment 139 de l’avenue Jean-Jaurès s’offre une deuxième jeunesse en cette fin de mois de février.

En novembre, la Ville de Belfort, l’Agglomération du Grand Belfort et le Département ont créé ensemble une société publique locale (SPL) à capital 100% public pour préempter, racheter et rénover des biens immobiliers. Les premiers secteurs ciblés étaient l’avenue Jean-Jaurès et la gare à Belfort. C’est chose faite pour le numéro 139. Trois appartements de près de 100 m2 et une maison en arrière-cour de plus de 40 m2 avec jardin ont été rénovés à cette adresse.

Isolation, menuiserie, toiture, rénovation thermique, acoustique, tout a été refait pour un total de 350 000 euros de travaux et 270 000 euros de rachat. « Le but est de redensifier ce quartier prisé et en terminer avec les passoires thermiques », expose Damien Meslot, maire de Belfort (Les Républicains), qui a construit cette opération avec la SPL mais aussi avec des partenaires sociaux tels qu’Action Logement. Dans l’avenue, la Ville estime à 1 300 le nombre de logements vacants. Et ce dû notamment aux nombres d’appartements qui ne sont plus aux normes énergétiques.