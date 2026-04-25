Belfort : pas de gastro-entérologue à La Miotte

Dans un communiqué, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, indique qu’il « a interpellé la directrice de l’Agence régionale de santé ainsi que la ministre de la Santé, à la suite du refus d’autorisation d’activité de médecine en gastro-entérologie qui a été opposé à l’hôpital privé de la Miotte à Belfort ».

« Cette décision suscite une vive incompréhension de la part du sénateur tant elle risque d’entraîner des conséquences graves pour les patients du territoire, en particulier ceux atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) », indique encore le communiqué.

Pour le parlementaire : « En privant l’établissement de cette autorisation, elle compromet la continuité des soins et contraint au transfert des patients vers d’autres structures, avec pour effets prévisibles un allongement des délais, une désorganisation des parcours de soins et une perte de chance pour des malades nécessitant un suivi régulier et spécialisé ».

Cédric Perrin estime que « l’activité concernée répond à un besoin réel et croissant. En 2024, plus de 3 800 patients ont été pris en charge, avec une augmentation de plus de 20 % constatée en 2025. Ces chiffres témoignent du rôle essentiel de cette offre de soins dans un territoire déjà confronté à une forte tension en matière de démographie médicale, notamment en gastro-entérologie. Au-delà du suivi des MICI, cette activité contribue pleinement aux missions de dépistage, de diagnostic et de traitement des pathologies digestives, y compris cancéreuses. Elle s’inscrit dans une coopération étroite avec l’Hôpital Nord Franche-Comté, garantissant une prise en charge coordonnée et de qualité pour les patients du territoire. Dans un contexte où l’accès aux soins constitue une priorité nationale, cette décision fragilise une dynamique territoriale essentielle et compromet la pérennité d’une offre complémentaire au service public hospitalier ».

Cédric Perrin appelle donc « la directrice de l’Agence régionale de santé à reconsidérer sa position, au regard des enjeux sanitaires, territoriaux et humains, et à examiner les solutions permettant de sécuriser durablement cette activité indispensable pour les habitants du Nord Franche-Comté ».