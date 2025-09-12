Belfort : le bâtiment des Nouvelles Galeries racheté

La Ville de Belfort vient de se rendre maître du bâtiment des Nouvelles Galeries, dans la rue piétonne, via la société d’économie mixte Tandem. Le compromis de vente a été signé le 2 septembre, pour un montant de 6 millions d’euros hors taxes, un chiffre bien en dessous des prétentions initiales de Michel Ohayon, propriétaire des Galeries Lafayette (donc des Nouvelles Galeries de Belfort), qui en voulait 17 millions d’euros.

Le bâtiment représente une surface totale de 13 224 m². Les Nouvelles Galeries (via la société Hermione Retail) garderont 8200 m², via un bail de douze ans, dont six ans fermes. La Ville devient propriétaire exploitant du parking, auquel vont être appliquées les conditions tarifaires des autres parkings municipaux ; elle dispose d’un droit de préemption sur ce parking.

Le maire de Belfort, Damien Meslot, se réjouit de cette acquisition : il y voit l’opportunité de redonner de l’attractivité à l’ensemble de la rue piétonne, de préserver les emplois des Nouvelles Galeries et d’assurer une meilleure gestion du parking. Un concours d’architectes a d’ores et déjà été lancé pour faire une étude globale de rénovation. Elle portera sur les façades avant et arrière du bâtiment, la toiture, la verrière, les installations techniques, la reconfiguration de l’intérieur, l’accessibilité, le parking. « La rénovation de la façade va complètement changer le faubourg de France », pronostique Damien Meslot, tout en évoquant « une proposition de rénovation complète du faubourg de France, qui n’est pas du tout végétalisé ».