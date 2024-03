Belfort : les Galeries Lafayette sauvées de la fermeture

La CFDT l’avait annoncé la veille. Le tribunal de commerce de Bordeaux a décidé d’accepter le plan de sauvegarde de la société Hermione Retail pour les 26 magasins Galeries Lafayette, dont Belfort et Besançon. En tout, il permet le maintien de 1 000 salariés dans 26 magasins de France.

Toutefois, la situation des enseignes reste fragile. Le plan présenté au tribunal prévoit l’abandon par les Galeries Lafayette, auquel Michel Ohayon avait racheté ces enseignes en 2018 et 2021, de 70% de leurs créances, une révision du taux de commissionnement dans deux ans et une prévision de croissance ramenée de 11% à 4%. Cela aura des conséquences sur les emplois à durée déterminée qui ne seront en grande partie pas reconduits, et sur la réduction des contrats passés avec des marques.

Les élus locaux s’inquiètent aussi de la vétusté des locaux dans lesquels travaillent les employés des Galeries Lafayette. « Aucun investissement structurant n’a été réalisé depuis de nombreuses années », rappellent Damien Meslot, maire de Belfort et Anne Vignot, maire de Besançon. Ils s’inquiètent de « bâtiments en très mauvais état ». Les deux maires se disent prêts à intervenir en cas de difficulté pour travailler sur « une solution éventuelle de rachat des murs et de rénovation afin d’assurer la pérennité de ces moteurs d’attractivité commerciale et urbaine ».