Belfort : Michel Zumkeller n’en a pas fini avec la politique

Plus de deux ans qu’il n’est plus député, désormais. Le revoici sur la scène politique. « Je suis un amoureux de la politique », explique Michel Zumkeller, député du Territoire de Belfort de 2002 à 2022, lors d’une conférence de presse ce jeudi 21 novembre. En juin, alors qu’il dézinguait la candidature de Didier Vallverdu, maire Les Républicains de Rougemont-le-Château, aux élections législatives anticipées (lire ici), il annonçait aussi son souhait de relancer un parti.

C’est chose faite, depuis le mois d’octobre. Et ce parti se nomme « La nouvelle voie », un parti qu’il ne veut pas affilier à une sensibilité politique particulière même s’il se reconnaît lui-même dans une « droite centriste ». Ce parti ? Une réponse pour sortir du choix « Le Pen – Mélenchon », selon lui. Un parti local, créé à Belfort avec une cinquantaine d’adhérents, dont des élus locaux dont il tait le nom. « Pour ma part, je n’ai plus d’ambition personnelle, je suis là pour faire avancer les choses », expose-t-il, rappelant ne pas s’être présenté pour les législatives en juin 2024.

L’identité ? Elle reste encore à peaufiner. Mais le parti se veut « intolérant aux extrêmes », « même s’il y a des idées à garder de chaque parti ». Et engagé sur l’écologie et le développement durable « qui ne doivent pas être l’apanage d’un seul parti ». « Je veux sortir de la logique du « tout vient d’en haut » qui crée une trop grande déconnexion avec les gens », appuie l’ancien édile qui souhaite « que la politique retrouve ses lettres de noblesse en appuyant sur des solutions concrètes et sur le terrain ». Au sein du parti, il espère voir venir des gens qui ne sont pas forcément des milieux politiques de base, « mais qui méritent aussi d’être entendus ».

L’objectif du parti ? Les municipales, sans s’avancer sur un candidat pour 2026. « C’est l’élection la plus facile, la plus proche dans un premier temps. » Il envisage un démarrage du parti en douceur, au début de l’année 2025, avec des rencontres, des réunions publiques et la création d’une permanence.

Pour mémoire, Michel Zumkeller a été membre du Parti républicain en 1996, membre de l’UMP dès 2002. Il rejoint l’union des démocrates et indépendants (UDI) en 2012, dont il est devenu le vice-président. Il a été député de 2002 à 2022. Au cours de son mandat, il a représenté principalement la 2e circonscription du Territoire de Belfort et il a perdu son siège en 2022 au profit de Florian Chauche, ancien député LFI.

Il a aussi été maire de Valdoie, de 2008 à 2017. Il a quitté ses fonctions en raison de la loi sur le cumul des mandats, préférant conserver son rôle de député. Au printemps 2024, il a démissionné d’UDI, car le parti avait appelé à rejoindre la majorité présidentielle. Depuis, il ne s’était pas rallié à un autre parti. Il a désormais créé le sien.