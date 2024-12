Belfort : des élus départementaux de gauche passent le relais

Aucun d’eux n’avait siégé avant 2021 au conseil départemental. Et l’un d’eux est particulièrement jeune : Léo Prassel. Il a 23 ans et entame son premier mandat. Pour autant, il a déjà cela dans le sang. Il fait partie des Jeunes socialistes du Territoire de Belfort, un groupe qui s’est formé il y a peu dans le département. Il est diplômé de Sciences Po, d’un master d’affaires politiques spécialité politiques sociales et travaille actuellement à Paris dans une association d’hébergement, d’insertion professionnelle et de soins. Il est aussi le président d’Intermed, une association qui favorise le retour à l’emploi.

« Le conseil départemental, c’est une bonne manière d’entamer un parcours politique. Au bout de trois ans de préparation, nous sommes plus armés. » Un propos rejoint par Martine Pauluzzi, qui entamera elle aussi son premier mandat : « C’est une bonne manière de monter dans le train. » De son côté, elle est actuellement première adjointe à l’urbanisme et la sécurité à Danjoutin. Elle est élue à la Ville depuis 2001.

Marie-Dominique Beluche, qui laisse sa place, ne s’inquiète pas pour les successeurs qui reprendront la même ligne. Même si elle taquine Léo Prassel : « Léo n’a pas peur quand on voit le monde dans lequel on est. » Sa ligne, à elle, pendant les trois années où elle a siégé : « Faire comprendre la nécessité de vraies actions en faveur de l’écologie. » En vain. « J’ai vécu des caricatures de l’écologie pendant trois ans et demi », plaisante-t-elle. Emmanuel Formet, de son côté, prévient ses successeurs : « Les jeux politiques dans des conseils départementaux, il faut le vivre pour le croire. Il faut savoir intervenir. »

Les nouveaux conseillers départementaux seront rapidement visibles. Le prochain conseil départemental se tiendra ce jeudi 12 décembre à Grandvillars à l’occasion d’une séance délocalisée.