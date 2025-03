Belfort : la communication en deux temps de Renaissance sur les municipales

Il annonce également que Renaissance n’a pour le moment pas prévu de mener de liste autonome dans le Territoire de Belfort mais pourrait soutenir une autre candidature dans le cadre d’un « arc républicain », englobant des figures politiques allant « de la gauche à la droite républicaine ». Cependant, il exclut toute négociation avec le Modem tant que Christophe Grudler maintient sa candidature.

Mais, quelques heures plus tard, changement de ton. Dans l’après-midi, Mehmet Birsen rappelle et nuance son propos. « Depuis notre discussion, les choses ont évolué : notre alerte au niveau local a été entendue et les responsables nationaux ont pris en main le dossier. » La communication devient plus mesurée. Exit les attaques frontales contre Christophe Grudler, place à un discours plus apaisé et rassembleur. « Notre volonté est avant tout d’apaiser et de rassembler. Nous restons ouverts au dialogue avec l’ensemble des forces politiques de l’Arc Républicain afin de bâtir un projet solide pour Belfort. »

Mehmet Birsen, évoque désormais l’importance de « regarder vers l’avenir et d’avancer ensemble ». Communication actée. L’idée d’un Christophe Grudler évincé des municipales, aux oubliettes. La critique matinale a-t-elle été jugée trop virulente par la direction nationale du parti ? Contactée, la direction nationale explique ne pas pouvoir réagir, et affirme « ne pas avoir pris connaissance du dossier ». De son côté, Christophe Grudler n’a pas répondu à nos sollicitations.