Belfort : en 2025, pas de hausse d’impôts ni de baisse de subventions aux associations

Malgré ces indicateurs peu positifs, « en 2025, aucune hausse des taux d’imposition n’est prévue », a déclaré Damien Meslot, maire de Belfort (LR), jeudi 30 janvier. Idem pour 2026, affirme-t-il déjà, à un peu plus d’un an des élections municipales. Des élections qui étaient plus ou moins sur la table au conseil municipal, par biais de petites piques durant la soirée entre la majorité et son opposition. Mais le maire a déclaré « n’être candidat à rien ».

Revenons au sujet ; pas de hausse d’impôt, donc. Ni de baisse des subventions pour les associations. Cependant, certaines structures verront leur financement basculer vers le Grand Belfort, en raison de l’ampleur de leur champ d’action dépassant le cadre strictement communal.