Belfort : Damien Meslot dépose plainte pour menace de mort

Damien Meslot a confirmé sa candidature pour un troisième mandat de maire de Belfort, pour les municipales de mars 2026.
Damien Meslot a confirmé sa candidature pour un troisième mandat de maire de Belfort, pour les municipales de mars 2026. | © Le Trois P.-Y.R.

Le maire de Belfort a annoncé avoir déposé plainte suite à un commentaire posté sur la page Facebook de la liste d’opposition « Belfort avec vous ».

Le commentaire d’un internaute sur la page de la liste « Belfort avec vous » a provoqué un dépôt de plainte de Damien Meslot, maire de Belfort, au commissariat de Belfort, pour menace de mort. Le texte de ce commentaire est le suivant : « un p’tit conseil pour meslot si tu tiens à ta vie arrête toute suite parsque la sa va pas goupillé et ces pas dans les dépenses que on va tranché » Il a été posté en réaction à un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté relayé sur la page Facebook du groupe d’opposition « Belfort avec vous », conduit par Florian Chauche, ancien député LFI du Territoire de Belfort.

Damien Meslot a déposé plainte contre X, mais vise en fait l’auteur du commentaire : il faudra vérifier si le nom indiqué sur le post est bien celui de l’aureur présumé ou un nom d’emprunt, précise-t-il.

« Un commentaire d’une violence inouïe »

« Une publication Facebook, publiée le 30 juin dernier sur la page « Belfort avec vous », groupe d’opposition municipal Insoumis présidé par Florian Chauche, a donné lieu à un commentaire d’une violence inouïe à l’encontre de Damien Meslot, maire de Belfort, indique le maire dans un communiqué. Alerté par des Belfortains, Damien Meslot a immédiatement réagi : « J’ai pris connaissance de cette menace de mort, qui est inacceptable dans une République où les élus issus du suffrage universel doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute sérénité. Ces propos, qui relèvent d’une violence verbale extrême, ne sauraient être tolérés. Nous assistons aux conséquences néfastes de l’hystérisation systématique du débat politique par La France Insoumise. Dans la France des Insoumis, des élus sont désormais menacés de mort. C’est une dérive gravissime, qui porte atteinte aux fondements mêmes de notre démocratie » déclare Damien Meslot, cité dans le communiqué.

Dans la suite de ce communiqué fait un retour sur le dernier conseil municipal : « Damien Meslot rappelle que le dernier conseil municipal de Belfort a dû se tenir sous la protection renforcée de la police municipale et nationale, en raison d’un climat de tension orchestré par les Insoumis. « Les forces de l’ordre ont mieux à faire que de gérer des situations de chaos provoquées par des comportements irresponsables. La République ne peut pas céder face à l’intimidation et à la violence.»

« Je condamne toute violence verbale ou physique »

Florian Chauche se désolidarise du commentaire incriminé. « J’en ai été averti jeudi et je l’ai masqué, après avoir fait une copie d’écran au cas où », explique l’élu belfortain, qui déclare « condamner toute violence verbale ou physique ». Il indique également que l’auteur du commentaire n’est pas un militant de LFI, ni un sympathisant connu du collectif qui a constitué la liste « Belfort avec vous ».

Il rappelle aussi que sa permanence de campagne a été vandalisée et qu’il est l’objet régulièrement d’insultes ou de propos outranciers sur les réseaux sociaux. « Les menaces contre les responsables politiques sont généralisées et les attribuer à un parti spécifique est une instrumentalisation politique de la part de Damien Meslot. Cela revient à nous mettre une cible dans le dos également », réagit-il.

Quant à la manifestation avant le conseil municipal de Belfort, il estime qu’elle rentrait dans le champ du débat politique et qu’elle répond à « une violence sociale » de la politique minicipale.

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