Belfort : Damien Meslot dépose plainte pour menace de mort

« Une publication Facebook, publiée le 30 juin dernier sur la page « Belfort avec vous », groupe d’opposition municipal Insoumis présidé par Florian Chauche, a donné lieu à un commentaire d’une violence inouïe à l’encontre de Damien Meslot, maire de Belfort, indique le maire dans un communiqué. Alerté par des Belfortains, Damien Meslot a immédiatement réagi : « J’ai pris connaissance de cette menace de mort, qui est inacceptable dans une République où les élus issus du suffrage universel doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute sérénité. Ces propos, qui relèvent d’une violence verbale extrême, ne sauraient être tolérés. Nous assistons aux conséquences néfastes de l’hystérisation systématique du débat politique par La France Insoumise. Dans la France des Insoumis, des élus sont désormais menacés de mort. C’est une dérive gravissime, qui porte atteinte aux fondements mêmes de notre démocratie » déclare Damien Meslot, cité dans le communiqué.

Dans la suite de ce communiqué fait un retour sur le dernier conseil municipal : « Damien Meslot rappelle que le dernier conseil municipal de Belfort a dû se tenir sous la protection renforcée de la police municipale et nationale, en raison d’un climat de tension orchestré par les Insoumis. « Les forces de l’ordre ont mieux à faire que de gérer des situations de chaos provoquées par des comportements irresponsables. La République ne peut pas céder face à l’intimidation et à la violence.»