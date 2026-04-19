Belfort : 10 millions pour rénover le CFA municipal



Le CFA municipal Jackie-Drouet doit être rénové dans les années à venir. Le document remis aux conseillers municipaux belfortains dans le cadre du débat d’orientations budgétaires en donne les grandes lignes. Le CFA municipal fait en effet l’objet d’un budget annexe.

« Trois enjeux majeurs ont été identifiés dans le cadre du plan de développement du CFA », indique ce dossier.

D’abord, une mise en conformité énergétique, de l’accessibilité, de sécurité incendie, du contrôle d’accès. Une mise en conformité doit aussi être effectuée selon les filières et les réglementations applicables aux métiers correspondants.

Autre « enjeu majeur » : la création d’un espace d’accueil adapté.

Enfin, une « adaptation des locaux aux enseignements pédagogiques en cours et à venir ».

Quatre bâtiments doivent ainsi faire l’objet de rénovation : trois datent des années 19870, le quatrième de 2004. « Le projet de rénovation qui est porté par le CFA permettra de les adapter aux besoins actuels et à venir des utilisateurs, et de restructurer les espaces extérieurs du site : cheminements, stationnements », décrit le rapport.

Une tranche ferme de travaux est évaluée à plus de 7,3 millions d’euros ; une tranche optionnelle à plus de 3,5 millions d’euros. Soit un total de plus de 10,8 millions d’euros, si les deux tranches sont réalisées.