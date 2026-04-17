Belfort : premières pistes d’investissements évoquées lors du débat d’orientations budgétaires

Le débat d’orientations budgétaires de la Ville de Belfort, ce jeudi 16 avril 2026, a été l’occasion de rappeler quelques-uns des projets de Damien Meslot, dont la liste a remporté les élections municipales de mars dernier. Sébastien Vivot, qui a été reconduit comme premier adjoint en charge des finances, a présenté ces orientations budgétaires.

Parmi les investissements envisagés, il a rappelé le projet de plaine sportive vers le stade Serzian, et l’extension en cours du musée d’art moderne – donation Maurice-Jardot. Il a aussi évoqué la poursuite du programme de concession de la ZAC de l’ancien hôpital, l’aménagement d’un lotissement secteur Dorey, la rénovation des écoles, la voirie, la rénovation des fenêtres, des toitures et l’isolation des bâtiments municipaux.

Surtout, il a évoqué le prochain lancement des études pour le réaménagement du faubourg de France et de la place de la commune, point fort du programme du candidat Meslot, ainsi que la rénovation du pont de Roubaix.

« Le programme d’investissement du nouveau mandat 2026-2032 va être travaillé dans les prochaines mois », indique cependant le rapport présenté aux élus belfortains.