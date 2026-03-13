Bavilliers : un recours pour prendre date

« Souhaitez-vous la réintégration de personnes sur la liste électorale ou la radiation de personnes », a demandé la juge qui présidait l’audience de service civil de proximité du tribunal judiciaire de Belfort ?

« Ni l’un, ni l’autre », a répondu en substance Christine Bertin Denys, de Bavilliers, qui a présenté un recours au sujet des listes électorales dans sa commune. Plusieurs membres de la liste menée par Léo Prassel l’accompagnaient au tribunal. Selon les explications qu’elle a données à l’audience, elle estime qu’il y a eu inégalité de traitement de la part du maire pour des cas à ses yeux similaires. Notamment pour des jeunes de plus de 26 ans ayant quitté la commune pour leurs études et toujours déclarés au domicile de leurs parents. Certains ont été radiés, d’autres non. Christine Bertin Denys a identifié 141 personnes pour lesquelles elle se pose des questions.

S’il y a des personnes à radier ou à réintégrer, il faudrait qu’elles soient présentes à l’audience et qu’elles produisent des justificatifs, a souligné la juge.