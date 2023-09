Roppe : comment des enfants porteurs de handicaps pâtissent de l’inclusion scolaire

L’école inclusive. Ces dernières années, de multiples actions ont été menées pour favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, en créant par exemple des unités spécialisées dans les écoles. On en compte plusieurs dans le Territoire de Belfort. Un objectif ambitieux, sur lequel on communique à foison, mais qui se confronte pourtant à une réalité plus nuancée, qui témoigne des moyens exsangues de l’univers médico-social. C’est ce veut souligner un collectif de parents d’élèves, dont les enfants sont accueillis au centre ressources enfance et adolescence de Roppe (Crea), une structure de l’Adapei du Territoire de Belfort. Les enfants y sont aussi scolarisés ; la classe est assurée par des enseignants de l’Éducation nationale.

Depuis 2021, le collectif alerte la direction académique des services de l’éducation nationale (Dasen) du Territoire de Belfort, sur la baisse du nombre d’heures de scolarisation de leurs enfants, au sein de la structure. Là où, sur l’année 2017-2018, il y avait un enseignant pour 15,8 enfants, selon le collectif, il n’y aurait plus qu’un enseignant pour 27,5 élèves pour l’année 2023-2024, selon les prévisions. Tout en sachant que l’encadrement préconisé « est d’un enseignant pour 12 enfants en situation de handicap », replace Nadia Laayssel, maman de l’une des élèves accueillies au Créa.

Le collectif regrette aussi que les élèves ont vu, qui plus est, leur temps baisser massivement. De 10, à 3 heures en moyenne par semaine. « Pour la plupart, les heures ont diminué de moitié. Pour d’autres, il n’y a plus d’heures du tout », explique cette porte-parole du collectif. Selon leur estimation, cela concernerait 55 élèves. 55 élèves qui ne progressent plus, voire régressent. « On essaie tous de consacrer du temps à l’apprentissage à la maison, mais ce n’est pas pareil », commente cette maman. Qui ajoute, qu’en prime, les enseignants qui arrivent dans la structure ne sont souvent pas assez formés aux « polyhandicaps, aux handicaps intellectuels et aux troubles autistiques ». Des troubles qui s’expriment chez des jeunes âgés de 0 à 20 ans. « Nos gamins ont besoin d’une scolarisation adaptée avec des accompagnements individuels », précise-t-elle. « Aujourd’hui, ils n’ont plus les armes pour. Ils perdent les compétences acquises. »