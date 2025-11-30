Après une centaine de communes conquises en 2020, les Verts craignent les revers en 2026

(AFP)
Loin de la vague verte de 2020, les Ecologistes craignent de perdre plusieurs de leurs bastions aux élections municipales, dans un contexte de rivalité dans certaines villes avec le PS et LFI, et alors que la défense de l’environnement semble ne plus avoir autant le vent en poupe. Lyon, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Annecy : alors que les écologistes avaient gagné une dizaine de grandes villes il y a six ans à la surprise générale, l’heure n’est plus à l’euphorie.
A Lyon, le maire sortant Grégory Doucet est donné largement battu dans les sondages face à l’ancien patron emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas, soutenu notamment par LR, Renaissance et le MoDem. Contraint d’accélérer sa campagne, il réclame un débat avant la fin de l’année avec son rival.
"Les gens veulent plus d'écologie de leurs maires"
A Strasbourg, Jeanne Barseghian est en grande difficulté, derrière l’ex-édile PS de la ville Catherine Trautmann et un candidat de la droite Jean-Philippe Vetter. Anne Vignot à Besançon et Léonore Moncond’huy à Poitiers ne sont pas non plus sereines. « Plus vous avez de villes, plus vous êtes en risque », tente de positiver la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui rappelle qu’au-delà des grandes métropoles, « une centaine » de communes sont devenues vertes en 2020.
Mais « faire campagne dans la stature du sortant qui a un bilan, on ne sait pas faire », avoue une parlementaire, rappelant que la seule grande ville que les Ecologistes avaient à défendre en 2020 était Grenoble. Et, après les polémiques des débuts de mandat sur la suppression de sapins de Noël ou le Tour de France, les maires écologistes se sont fait étriller sur la question de la sécurité, accusés de laxisme par la droite et par l’Etat. Un retour de bâton venu « des élites », pas de la population, répond Marine Tondelier, qui cite un sondage Odoxa montrant que, « quelles que soient les étiquettes partisanes des gens, ils attendent vraiment plus d’écologie de leurs maires ». Elle se dit persuadée que des villes de droite peuvent basculer dans le giron écologiste, comme Metz, Lorient, Mulhouse, Biarritz, Bayonne et Talence (Gironde). « Les électeurs nous seront reconnaissants d’avoir adapté la ville à la transition énergétique », avance aussi le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, l’un des seuls édiles verts qui n’est pas en danger.
"Ecologie anti-populaire"
C’est parce qu’il est « moins dans la théorie et plus dans la pratique », avec notamment la mise en place d’une police municipale armée, juge un responsable socialiste. Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, leur reproche « une gestion centrée sur un segment étroit de la population, des gens plutôt aisés qui n’ont pas besoin de faire une heure de transport en commun tous les matins ». Pour Marine Tondelier, la difficulté vient du fait que les villes conquises l’ont été à la droite. Une réélection y « est davantage un challenge que dans une ville qui a toujours été de gauche ». C’est notamment le cas d’Annecy, gagnée à 27 voix près en 2020. Un autre responsable écologiste pointe le manque d’entrain des socialistes à les soutenir. « A Nantes, Rennes, Marseille, on part derrière les socialistes. Mais eux, ils ne nous suivent pas à Besançon ou Tours. Ils ont une rechute d’hégémonie », tance-t-il. Et, à Strasbourg ou Poitiers, où le PS était dans l’opposition, les désaccords locaux semblent irréconciliables. Mais les discussions sont encore en cours, souligne un socialiste : « Si nous avons un soutien des écolos à Paris, ça aidera à étancher les situations ». Les Verts sont aussi en concurrence avec les Insoumis, qui présentent des candidatures presque partout, même dans les villes où ils étaient auparavant ensemble, comme Lyon ou Grenoble. « C’est le problème d’avoir refusé une alliance nationale avec nous », défend Manuel Bompard. Un mauvais résultat pourrait avoir des conséquences pour Marine Tondelier, candidate à la primaire de la gauche pour 2027. « Peut-être, reconnaît un cadre. Mais elle a une grande capacité de résilience. Elle a connu son pic de notoriété juste après la catastrophe des européennes », où la liste écologiste a terminé à 5,5% des voix. Plus tranchante, une parlementaire reconnaît que « si on se fait balayer, il faudra tout reconstruire ».