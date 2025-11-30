Après une centaine de communes conquises en 2020, les Verts craignent les revers en 2026

C’est parce qu’il est « moins dans la théorie et plus dans la pratique », avec notamment la mise en place d’une police municipale armée, juge un responsable socialiste. Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, leur reproche « une gestion centrée sur un segment étroit de la population, des gens plutôt aisés qui n’ont pas besoin de faire une heure de transport en commun tous les matins ». Pour Marine Tondelier, la difficulté vient du fait que les villes conquises l’ont été à la droite. Une réélection y « est davantage un challenge que dans une ville qui a toujours été de gauche ». C’est notamment le cas d’Annecy, gagnée à 27 voix près en 2020. Un autre responsable écologiste pointe le manque d’entrain des socialistes à les soutenir. « A Nantes, Rennes, Marseille, on part derrière les socialistes. Mais eux, ils ne nous suivent pas à Besançon ou Tours. Ils ont une rechute d’hégémonie », tance-t-il. Et, à Strasbourg ou Poitiers, où le PS était dans l’opposition, les désaccords locaux semblent irréconciliables. Mais les discussions sont encore en cours, souligne un socialiste : « Si nous avons un soutien des écolos à Paris, ça aidera à étancher les situations ». Les Verts sont aussi en concurrence avec les Insoumis, qui présentent des candidatures presque partout, même dans les villes où ils étaient auparavant ensemble, comme Lyon ou Grenoble. « C’est le problème d’avoir refusé une alliance nationale avec nous », défend Manuel Bompard. Un mauvais résultat pourrait avoir des conséquences pour Marine Tondelier, candidate à la primaire de la gauche pour 2027. « Peut-être, reconnaît un cadre. Mais elle a une grande capacité de résilience. Elle a connu son pic de notoriété juste après la catastrophe des européennes », où la liste écologiste a terminé à 5,5% des voix. Plus tranchante, une parlementaire reconnaît que « si on se fait balayer, il faudra tout reconstruire ».