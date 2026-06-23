Anticor s’implante dans le Territoire de Belfort

120 milliards d’euros. C’est le coût annuel de la corruption en France, selon l’association Anticor, créée en 2002 ; elle lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique. Cela correspond à plus de 4 % du PIB de la France et équivaut à près de 40 % de son budget.

Selon l’indice de corruption de l’ONG Transparency internationale, la France se classe même 27e (sur 182) avec un score de 68 ; 0 désigne un pays fortement corrompu et 100, un pays très peu corrompu. Le classement est dominé par le Danemark, avec 89 points, la Finlande, avec 88 points et Singapour, avec 84 points. La France arrive derrière les Barbades, identifié comme un paradis fiscal, ou encore les Émirats Arabes unis. Elle devance les États-Unis.

« Les atteintes à la probité (corruption, prise illégal d’intérêt, favoritisme…) sont en augmentation constante ces dernières années », déplore Philippe Briquet, co-référent, avec Frédéric Poifol, du groupe local Anticor 90, qui vient de se constituer (lire par ailleurs). Selon Anticor, ces atteintes ont même augmenté de 28 % entre 2016 et 2021.