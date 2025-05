À Delle, un coup de pouce municipal pour tester son commerce en cœur de ville

Depuis plusieurs années, les centres-villes subissent la concurrence du commerce en ligne, l’essor des achats de seconde main entre particuliers et le développement des zones commerciales périphériques. « Delle n’échappe pas à ce mouvement de fond », détaille la mairie. Pour enrayer le phénomène de vacances des locaux commerciaux, elle détaille avoir activé plusieurs leviers : la rénovation du coeur de ville, un nouveau règlement des foires et marchés… Une taxe sur les friches commerciales entrera également en vigueur dès janvier 2025 pour inciter les propriétaires à réhabiliter leurs locaux vacants. En parallèle, une étude économique a été confiée à la CCI du Territoire de Belfort, en vue d’instaurer un droit de préemption renforcé.

Dans cette dynamique, la ville de Delle a acquis un local commercial, situé dans le coeur de ville historique. L’objectif : le louer à un tarif attractif au profit d’un porteur de projet pour accompagner et soutenir son installation. Pour les porteurs de projet, cela doit permettre de « tester son idée de commerce à moindre risque et à moindre coût et de pérenniser son implantation en cas de succès. »

Le local de 110 m2, situé 30 Grande Rue, est entièrement rénové et doté d’un espace bar, de sanitaires, d’une réserve et même d’une terrasse exploitable de 50 m². Le loyer mensuel sera de 425 euros toutes charges comprises les six premiers mois.