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14-Juillet : Emmanuel Macron à bord d’une nouvelle DS

Emmanuel Macron a de nouveau changé de voiture présidentielle à l'occasion du 14-Juillet ce mardi 14 juillet, avec une DS n°7 Elysée.
Emmanuel Macron a de nouveau changé de voiture présidentielle à l'occasion du 14-Juillet ce mardi 14 juillet, avec une DS n°7 Elysée. | ©Stellantis

Emmanuel Macron a de nouveau changé de voiture présidentielle à l'occasion du 14-Juillet mardi, ce qui confirme qu'il a été, de loin, le président le plus friand de nouveauté sur les routes.

(AFP)

Le constructeur DS Automobiles (groupe Stellantis) a indiqué dans un communiqué que la présidence était passée à une nouvelle version 100% électrique de la DS n°7, qui sera commercialisée au grand public plus tard dans l’année. En 2025, l’Elysée avait inauguré une DS n°8, tout électrique elle aussi, à l’occasion des commémorations du 8 mai. En 2024, c’était une Renault Rafale, lors de la Fête nationale.

Le constructeur DS Automobiles a vanté un « véritable bureau mobile sécurisé pour répondre aux exigences de la fonction », avec « haut niveau de sécurité assuré par un blindage intégral » et « habitacle profondément repensé ». Son autonomie va jusqu’à 740 km, selon les normes WLTP. Le coût de ce modèle n’a pas été précisé.

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Déjà une DS en 2021 pour Emmanuel Macron

Le président, qui avait hérité de ses prédécesseurs de modèles Citroën et Renault, a ensuite renouvelé le parc automobile présidentiel à un rythme jamais vu. Dès son investiture en mai 2017, DS Automobiles lui confectionnait un DS7 Crossback spécial. Puis pour la Fête nationale cette année-là, il arrivait en Peugeot 5008, un autre modèle du groupe Stellantis.

En 2021, le chef de l’État obtenait un nouveau DS 7 Crossback. L’année suivante, pour le 14-Juillet, la carrosserie était remplacée pour correspondre à la nouvelle version du véhicule, renommé DS 7. M. Macron a dit à plusieurs reprises son amour de l’automobile. « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore », avait-il déclaré lors d’un entretien télévisé en septembre 2023.

Avant lui, les présidents de la Ve République avaient été fidèles plus longtemps à chaque modèle commandé, se partageant entre Simca, Citroën (et DS), Peugeot et Renault. DS reste une marque étroitement associée à la présidence dans la mémoire collective, avec un modèle DS 19 criblé de balles lors de l’attentat contre Charles de Gaulle au Petit-Clamart en 1962.
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