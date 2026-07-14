14-Juillet : Emmanuel Macron à bord d’une nouvelle DS

Dominique Chaudey, le président de la communauté de communes du pays d’Héricourt, est le nouveau président du pôle métropolitain Nord Franche-Comté. Il trace les grandes lignes de son mandat de 2 ans : sortir de l’enlisement ; créer une nouvelle dynamique en changeant de méthode et en impliquant plus de forces vives. Pour répondre aux deux défis du territoire : l’emploi et la démographie.