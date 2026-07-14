14-Juillet : Emmanuel Macron à bord d’une nouvelle DS

(AFP)
Le constructeur DS Automobiles (groupe Stellantis) a indiqué dans un communiqué que la présidence était passée à une nouvelle version 100% électrique de la DS n°7, qui sera commercialisée au grand public plus tard dans l’année. En 2025, l’Elysée avait inauguré une DS n°8, tout électrique elle aussi, à l’occasion des commémorations du 8 mai. En 2024, c’était une Renault Rafale, lors de la Fête nationale.
Le constructeur DS Automobiles a vanté un « véritable bureau mobile sécurisé pour répondre aux exigences de la fonction », avec « haut niveau de sécurité assuré par un blindage intégral » et « habitacle profondément repensé ». Son autonomie va jusqu’à 740 km, selon les normes WLTP. Le coût de ce modèle n’a pas été précisé.
Déjà une DS en 2021 pour Emmanuel Macron
Le président, qui avait hérité de ses prédécesseurs de modèles Citroën et Renault, a ensuite renouvelé le parc automobile présidentiel à un rythme jamais vu. Dès son investiture en mai 2017, DS Automobiles lui confectionnait un DS7 Crossback spécial. Puis pour la Fête nationale cette année-là, il arrivait en Peugeot 5008, un autre modèle du groupe Stellantis.
En 2021, le chef de l’État obtenait un nouveau DS 7 Crossback. L’année suivante, pour le 14-Juillet, la carrosserie était remplacée pour correspondre à la nouvelle version du véhicule, renommé DS 7. M. Macron a dit à plusieurs reprises son amour de l’automobile. « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore », avait-il déclaré lors d’un entretien télévisé en septembre 2023.
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