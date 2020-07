Un guide pour privilégier les transporteurs locaux

« Ce guide doit servir de document de référence tant pour les chargeurs que pour les transporteurs. Par ailleurs, au vu du constat lié au développement des fraudes en matière de cabotage lors de la crise, l’un des leviers pour faire respecter les règles liées au cabotage et plus généralement liées à l’accès à la profession de transporteur routier consiste à sensibiliser les chargeurs locaux et les commissionnaires de transport sur les règles du cabotage et leurs obligations », poursuivent les services de l’État. Tout d’abord, la profession de transporteur routier de marchandises est exercée par une entreprise commerciale spécialisée dans le transport de marchandises et cette profession est réglementée. Dans ce cadre, le donneur d’ordre doit s’assurer, préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de transport, que l’entreprise est bien habilitée à exercer l’activité demandée.