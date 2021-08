Montbéliard : La récré des mômes, c’est recréer des moments de joie en s’adaptant aux contraintes

Pour les organisateurs, il n’était pas question d’un festival au rabais. Alain Boutonnet, le président de l’association Manifest affirme : « On a réussi à lancer une version allégée du festival. On a l’habitude d’être positif et on a bien fait de ne pas baisser les bras car on a pu monter quelque chose. » Il complète : « Remettre en place ce moment est très important. Ça marque le redémarrage d’une vie normale. Je pense à notre centaine de bénévoles. Je pense surtout aux bénévoles retraités : c’était important pour eux de reprendre une activité. Sans compter nos équipes salariées, elles avaient le pied sur la pédale de frein depuis plus d’un an ».